  • 24°C
香港時間 : 2022407日 (四) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【孫子市法】俄烏惡化美QT 港股反彈又再跌

iMTV＋ 18:20 2022/04/07

分享：

其他股評時段:
01:14 俄烏局勢
22:55 823 領展房產基金
26:19 700 騰訊
28:20 9618 京東
29:50 3690 美團
33:02 內地餐飲股
37:02 9988 阿里巴巴
39:57 2217 譚仔國際
43:47 3  香港中華煤氣



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 孫子市法

最新專欄文章 更多

【孫子市法】俄烏局勢立立亂 新經濟股騰騰震
2022/03/31
【孫子市法】俄烏局勢立立亂 新經濟股騰騰震
【孫子市法】22000點爭奪戰 業績好壞是關鍵
2022/03/24
【孫子市法】22000點爭奪戰 業績好壞是關鍵
【孫子市法】阿爺開金口 港股可再吼
2022/03/17
【孫子市法】阿爺開金口 港股可再吼
【孫子市法】俄烏局勢現轉機 二萬點反彈有機
2022/03/10
【孫子市法】俄烏局勢現轉機 二萬點反彈有機
【孫子市法】美儲放鴿暫止咳 戰火仍凶未化吉
2022/03/03
【孫子市法】美儲放鴿暫止咳 戰火仍凶未化吉
京東集團—SW（09618） 基金 領展 煤氣 京東（美：JD） 餐飲 阿里巴巴 餐飲股 中華煤氣

上一篇文章

【消費券2022】首次經八達通App領取消費券　首50萬名用戶可獲10元獎賞

下一篇文章

【經濟就業】政府宣布優化新一輪保就業計劃 預計受惠僱員人數達174萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【高息股】吸納「6行3電」 打造高息出糧組合
【高息股】吸納「6行3電」 打造高息出糧組合
【消費券2022】首輪消費券將於明天發放 一文釐清常見問題
【消費券2022】首輪消費券將於明天發放 一文釐清常見問題
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
單位曾發生轟動命案　太古城凶宅劈價320萬沽　用家百無禁忌接貨
單位曾發生轟動命案　太古城凶宅劈價320萬沽　用家百無禁忌接貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款