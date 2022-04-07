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【TSLA】Tesla中國召回12.8萬輛近三年生產Model 3

股市 17:00 2022/04/07

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【TSLA】Tesla中國召回12.8萬輛近三年生產Model 3

特斯拉（Tesla，美：TSLA）公布，在中國召回近12.8萬輛電動SUV Model 3。據國家市監局通告，Tesla召回2019年1月11日至2022年1月25日期間生產的Model 3，當中93,578輛屬國產Model 3。

通告指，Tesla召回範圍內車輛的後電機逆變器功率半導體元件可能存在微小的製造差異，部分車輛使用一段時間後元件製造差異可能會導致後逆變器故障，造成逆變器不能正常控制電流。此故障發生在車輛處於停車狀態時，會導致車輛無法啟動；此故障發生在車輛行駛狀態時，會導致車輛失去行駛動力，極端情況下可能增加車輛發生碰撞的風險，存在安全隱患。 

Tesla 會通過汽車遠程升級（OTA）技術為召回範圍內的車輛免費升級電機控制軟件，無法OTA召回的車輛，要通過服務中心聯繫相關用戶。

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