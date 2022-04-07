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【騰訊700】騰訊企鵝電競發退市公告　6月7日晚上11時59分終止運營

股市 16:58 2022/04/07

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【騰訊700】騰訊企鵝電競發退市公告　6月7日晚上11時59分終止運營

騰訊 （00700） 旗下移動電競內容平台「企鵝電競」發布退市公告，指由於業務發展策略的變更，企鵝電競相關產品，包括《企鵝電競》（包括其網頁端、App端、PC端、TV端、H5、微信小程式）以及《企鵝電競直播助手》（包括其網頁端、App端、PC端），將於6月7日晚上11時59分終止運營。

阿里騰訊繼續互通拆牆　傳淘寶應用程式內部測試微信支付【下一頁】

企鵝電競稱，4月7日下午1時30分停止新用戶註冊、新主播及新公會入駐，關閉充值。6月7日晚上11時59分，企鵝電競相關產品的所有功能停止（專屬客服除外），企鵝電競相關產品於各應用商店下架，企鵝電競相關產品伺服器關閉，正式停止運營，屆時用戶將無法登錄企鵝電競相關產品。

6月7日晚上11時59分，主播的開播功能停止。12月30日晚上11時59分，企鵝電競相關產品的專屬客服關閉。

除法律法規有特殊規定或者騰訊與您簽署的協議另有約定外，我們將依據《個人信息保護法》在企鵝電競相關產品服務器關閉後對您的賬號數據及個人資料等信息進行刪除。

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