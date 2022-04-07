▲ 【騰訊700】騰訊企鵝電競發退市公告 6月7日晚上11時59分終止運營

騰訊 （00700） 旗下移動電競內容平台「企鵝電競」發布退市公告，指由於業務發展策略的變更，企鵝電競相關產品，包括《企鵝電競》（包括其網頁端、App端、PC端、TV端、H5、微信小程式）以及《企鵝電競直播助手》（包括其網頁端、App端、PC端），將於6月7日晚上11時59分終止運營。

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企鵝電競稱，4月7日下午1時30分停止新用戶註冊、新主播及新公會入駐，關閉充值。6月7日晚上11時59分，企鵝電競相關產品的所有功能停止（專屬客服除外），企鵝電競相關產品於各應用商店下架，企鵝電競相關產品伺服器關閉，正式停止運營，屆時用戶將無法登錄企鵝電競相關產品。

6月7日晚上11時59分，主播的開播功能停止。12月30日晚上11時59分，企鵝電競相關產品的專屬客服關閉。

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