【中概股回流】安永：TMT中概股回流浪潮將至　透過SPAC併購回流上市的需求不大

▲ 安永：TMT中概股回流浪潮將至 透過SPAC併購回流上市的需求不大

安永發表報告，預計政策支持、國內資本市場的認同以及地緣政治導致的不確定性等因素，將會是TMT中概股回流港股第二上市的重要驅動力和催化劑，TMT中概股回歸浪潮將至。

安永指，自港交所修改上市制度以來，已有11隻TMT行業中概股保留美股上市地位的同時，通過在香港第二上市方式實現回歸。

TMT中概股透過SPAC併購進行第二上市的需求不大

本港今年起引入特殊目的收購公司機制（SPAC），市場認為此舉可為在美上市中概股，提供多一個途徑回流。安永華南區科技、媒體與電信行業審計服務主管合夥人曾文元認為，SPAC在港股市場是比較新的概念，就以其目前接觸的公司而言，很多都不需要透過SPAC的途徑進行上市，再加上國內的TMT公司仍然比較主動，希望能夠在港股市場透過發行股份來募集資金。

中概股介紹上市回流 主要為規避風險

近期有數間中概股公司選擇以介紹上市的形式來港上市，曾文元認為，中概股之所以選擇以介紹方式進行第二上市，在不募集資金的情況下登陸其他資本市場，主要是為了規避風險，尤其是考慮美國的監管需求和退市風險。

中證監早前就跨境審計監管合作「鬆口」，表明願意協助境外上市公司配合美國的審計要求。安永大中華區審計服務合夥人，華北區高科技上市主管合夥人李康表示，就目前情形看，中美雙方監管在密切溝通和協商，相信保留中概股公司在美國的上市地位，對於兩國資本市場、全球投資者，都是比較好的。不過，他指，目前針對中概股的監管和退市風險下定論，是不負責任的，仍要看具體協商的內容和進度安排。

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