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【議息紀錄】中金：會議紀要反映「縮表」急迫性　聯儲局或5及6月各加息50點子

股市 16:53 2022/04/07

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美國聯儲局上月會議紀要透露最快5月縮表，每月最大縮減上限或為950億美元；未來或有數次50點子的加息。中金發表報告指，每月最大縮減上限未超預期，但進入最大上限的時間大大縮短，顯示縮表的急迫性。中金又預計，聯儲局或於5月及6月各加息50點子，下半年可能還有100點子的加息空間。

中金指出，如果加息和縮表同步進行，美國貨幣政策將進入「量價雙緊」時代，重申美國貨幣緊縮將是貫穿2022年全年的主要宏觀風險。

該行指，如果縮表前期進展順利，聯儲局將主動出售按揭抵押證券（MBS），預計最早9月宣布出售MBS的計劃。

官員傾向3月加息50點子

加息方面，絕要顯示，考慮到通脹上行風險，許多與會者傾向3月加息50點子，但鑑於俄烏局勢帶來不確定性，其中一些人改為支持加息25點子，說明聯儲局官員的態度比想像中更「鷹」派。

向前看，許多官員認同在未來會議可能需要一次或多次加息半厘，特別是通脹加劇的情況下，因此，官員對單次加息50點子或已達成初步共識。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

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貨幣政策 議息 通脹 加息 縮表 美國 美國聯儲局

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