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【MPF】BCT銀聯：密切留意盈富換經理人影響 打工仔多用恒指基金捕捉市況

16:55 2022/04/07

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BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時指，審視盈富換經理人的影響。

今年港股大玩過山車，3月中曾現恒指單日急跌逾千點、翌日又挾升千點，BCT銀聯的專家指，打工仔較多利用強積金（MPF）恒指基金，冀捕捉市況，但仍以主動式管理的中港股票基金較受捧，而旗下BCT中港股票基金的總資產約91億元，較恒指MPF多逾兩倍。

對於盈富基金 （02800） 擬於第3季轉換經理人，由恒生 （00011） 旗下的恒生投資，取代道富環球對BCT的影響。BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時回應本報查詢指，BCT積金之選計劃的「BCT 恒指基金」，透過盈富基金追蹤恒生指數。BCT不時檢視現有的基金平台，以及作出適時的部署。就盈富基金轉換經理人及調整收費事宜，一直密切留意事態發展，並已就近日最新安排，啟動審視及評估有關變動的影響，盡力以MPF成員的整體利益為依歸。如有進一步計劃，將會適時公布相關安排。

恒生投資取代道富環球成盈富基金新經理人【下一頁

問及市況持續動盪，究竟被動式的恒指基金、抑或中港股票MPF產品較受多人揀，劉嘉時透露，截至去年底「BCT 恒指基金」的總資產值約33億元，佔該公司 MPF總額約5%。至於旗下「BCT 中國及香港股票基金」，總資產值約91億元，是「BCT 恒指基金」資產值的2.7倍，在一定程度上反映成員對主動式管理基金的興趣較大。

積金評級昨指首季中港股票急瀉10%，跑輸MPF平均回報6%的跌幅，談及港股近期勁玩過山車，高低波幅約4000點對捧場客的影響，劉嘉時認為，今年港股甚為波動，發現成員把較多資產轉入如保守基金的低風險基金，以作避險。此外，成員於今年轉出及轉入「BCT 恒指基金」的總金額較「BCT 中國及香港股票基金」為多，反映供款人較喜歡利用恒指基金捕捉市場走勢。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

基金 恒生銀行（00011） 盈富基金（02800） BCT銀聯 強積金 退休組合

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