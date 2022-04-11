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【C.E.O.財策精英】宏利高級分組經理葉欣穎　以專業助客戶策劃未來　憑真誠守護客戶健康

iMoney智富 00:00 2022/04/11

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香港人素來「肯搏肯捱」，為事業打拼。宏利高級分組經理葉欣穎（Charissa）投身理財策劃行業前，從事市場推廣工作多年，仕途發展步步高升，每日長時間工作除了帶來多姿多采的生活，也令她的身體響起警號。在處理自己的保險索償期間，Charissa才真正了解到理財策劃顧問的工作意義及發展空間，經過一輪深思熟慮，她決心轉換跑道，在2018年10月透過「宏利C.E.O.計劃」入行，開展新事業。加入宏利以來，Charissa已連續3年達至業內環球認可的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），更已獲晉升為宏利高級分組經理，享受着為客戶、為自己健康而奮鬥的自主精彩新生活。

重新出發　助人助己

談到Charissa轉換跑道的重要契機，全因她當時的理財顧問，現在的「師父」宏利高級分行經理李維揚（Cowen）：「我生病時，曾向三名醫生求醫仍未見好轉，幸好得到Cowen協助，最後經他介紹的醫生才得以康復，這亦令我真切體會到理財策劃顧問工作是真正的以人為本，萌生了與Cowen一同打拼的念頭。加上我本身累積了多年的保險業經驗，對從後勤崗位走到前綫有絕對的信心。」

Charissa十分感恩有師父Cowen（右）一直的支持與協助，無私分享各種資源及經驗，栽培她成為一位專業的理財策劃顧問。

積極自主學習　任導師育人成材

回想起甫入行時，大小事務如電腦技術問題也要親力親為，雖然要重新適應新事業步伐，但Charissa仍無悔當初轉行的決定。努力至今，她除了已連續3年完成行業精英指標的MDRT會員資格外，更已建立了一支5人團隊，亦成為家族團隊的重要一員，再次擔起領袖的身份，成績斐然。

Cowen稱讚Charissa抱有主動學習的精神，因而入行後進步神速，認為她能獲得不同業界獎項是實至名歸。Cowen說：「即使Charissa入行前已有累積多年的保險相關知識，她仍不斷提升專業性，更取得不同業界專業資格，包括『核准退休顧問QRA』，甚至主動挑戰自己，於去年參加了香港人壽保險從業員協會的傑出財務策劃師大賽，並成為入選者之一。另外，Charissa亦願意無私地協助團隊其他成員達至MDRT目標，我尤其欣賞她主動負責安排培訓予整個新人團隊，這些都使我回憶起當初培訓Charissa的時光，而現在她已成為了導師角色，更不時被邀請為公司活動做分享嘉賓。能夠見證她的成長，我感到相當欣慰。」

力求進步的Charissa於2021年參加了傑出財務策劃師大賽，經歷數月埋首準備比賽計劃書，與全港精英一同交流，令她邁向更高專業水平。

超越一紙合約的使命感　用心守護客戶 

身為財策顧問，Charissa除了鞭策自己要裝備好專業知識及優質服務外，亦重視以真誠待人的心，目標是成為每位客戶心中可信靠的財策顧問。這份使命感源於不同客戶帶給她的體會，使她深深感受到保單不止是一份冷冰冰的文件，而是客戶經歷生老病死時的重要依靠。「入行不久，我曾處理一宗危疾保險索償個案，一位擁有家族糖尿病病歷的客戶縱然未能成功向我購買醫療保單，但我仍主動為她跟進及管理本身已有的宏利危疾保單。直至近年，客戶身體出現毛病，我便主動轉介醫生給她，經診斷後，不幸地證實患上血癌。我便為她處理危疾索償，將支票交到她手上去應付龐大的醫療開支，令我感受良多，確切體會到現時工作的意義。」

Charissa說回想起自己生病時，也不熟悉治療的安排，徬徨之際是Cowen的專業服務幫助了她，令她體會到買賣保險並非只有簽單的一刻：「當客戶患病或出意外時，第一時間都會先接觸我們，如我們能給予各方面的支援，可能是客戶的『救命符』。師父的團隊已累積了20多年的行業經驗，特別是醫療保障方面，不但對理賠程序十分了解，亦為團隊建立了強大的醫療網絡，助我即時應對客戶的不同情況。」

展望未來，Charissa希望能繼續擴展自己的團隊，協助栽培更多專業的財策顧問，為更多客戶提供專業服務：「我希望我和團隊可為提高大眾的保障意識出一分力，為客戶在順境時未雨綢繆，在逆境時共同分憂。」

（特約）

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