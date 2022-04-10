【人工智能】東京大學研剝香蕉皮機械人　緩解勞動力短缺

雖然人工智能（AI）早已應用於食品工廠和食肆，但向來只負責簡單的食物運輸工作。隨著AI技術日趨成熟，未來或可進展至負責食品加工等更精細的工作。日本東京大學研究團隊最新研發了一款機械人，只需3分鐘便可剝完一根香蕉。

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根據日本東京大學發布的影片，研究人員將剝香蕉皮的整個過程分為9個簡單的步驟，利用機械人的兩隻機械臂及臂上的夾子，在3分鐘之內夾起香蕉、剝皮，並確保香蕉果肉不被壓碎或破壞掉。

研究團隊表示，他們透過深度模仿學習（Deep Imitation Learning）對機械人進行訓練，期間演示了數百次剝香蕉皮的動作，以產生大量且足夠的數據，讓機械人學習整個剝皮動作。只需經過13個小時的訓練，便可達至57%的成功率。

不損果肉成功率達57% 可應用於食品加工

研究人員Yasuo Kuniyoshi 表示，雖然機械人仍在進行測試和訓練，且目前成功率只有約六成，但是次研發證明機械人可作出更多細緻的人類動作。他相信透過更多的模仿學習，可以提升機械人的效能，未來可將此技術應用於包裝便當或食物處理等過程，以舒緩日本勞動人手短缺問題。

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責任編輯：殷凱怡

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