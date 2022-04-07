【消費券2022】Pinkoi推消費券限定優惠　全站無門檻額外再減100元 　新會員首購更可$1贏Hello Kitty限定野餐套裝

第一期5,000元電子消費券已於今日發放，專售設計商品的電商平台Pinkoi.com推出專門迎接消費券的限定優惠，包括全站無門檻折扣優惠、88折福袋、9折購買 Pinkoi 禮物卡、新會員首購限定$1贏禮物等，消費者可於Pinkoi透過Tap & Go、Alipay HK使用消費券，同時搭配站上優惠，抵上加抵！

於4月7日至4月14日期間透過Pinkoi App消費結帳時輸入優惠碼，最⾼全單可減100元；4月7日至5月22日期間新會員首次購物即可參加1元有獎問答，贏 Pinkoi x Hello Kitty 限定聯乘野餐輕裝備套裝。

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消費券限定優惠詳情：

（1）Pinkoi 新舊會員於2022年4月7日上午11時⾄2022年4月14日期間，透過Pinkoi App消費結帳時輸入優惠碼「@HappyBuy22」，商品金額即享95折 ，最高全單可減100元。

（２）9 折購入Pinkoi電子禮物卡：優惠期間以900元購入總值1,000元的 4張面值250元Pinkoi電⼦禮物卡。

（３）Pinkoi站內上架超過100款限量福袋，更多福袋內容可按此瀏覽。

（４）Pinkoi新會員首購限定優惠 - $1 有獎問答贏Pinkoi x Hello Kitty限定聯乘野餐輕裝備套裝

於2022年4月7日至2022年5月22日期間，成為Pinkoi新會員於首次購物時，以1元成功完成下單指定商品，並在備注欄上填妥答案，即有機會獲得Pinkoi x Hello Kitty限定聯乘野餐輕裝備套裝，價值約1249.4元套裝A，或價值約1144元套裝 B，得獎名額共2份。

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【 Pinkoi x Hello Kitty 限定聯名野餐輕裝備】套裝 A 內容包括： 野餐墊 x 1 三角掛旗 x 1 戶外折疊帳篷 x 1 【 Pinkoi x Hello Kitty 限定聯名野餐輕裝備】套裝 B 內容包括： 戶外折疊椅 x 1 折疊收納箱 x 1

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