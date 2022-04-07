【電子消費券2022】首50萬首次八達通App領取消費券用戶可獲10元　八達通預告4.21放寬限聚令才推更多實體店獎賞

▲ 八達通營業及市務總監李玉兒稱，凌晨開放領取消費券後首小時出現非常高用量，導致系統不太穩定，但系統在一個多小時後已回復正常

市民周四（7日）起可以開始領取政府新一輪電子消費券，以八達通卡收取消費券的市民，即日起可因應其八達通卡內的儲值餘額，分多次拍卡領取第一階段第一期4,000元消費券。八達通宣布，周四凌晨起首50萬名首次透過八達通App領取消費券用戶可獲10元獎賞。

對於部分市民周四凌晨透過八達通App領取消費券時一度網絡大塞車而無法領取，八達通營業及市務總監李玉兒稱，凌晨開放領取消費券後首小時出現非常高用量，導致系統不太穩定，但系統在一個多小時後已回復正常，目前App領取及使用消費券順暢穩定，市民亦可透過交通補貼站，指定零售店以及八達通服務站領取消費券。

李玉兒多次強調更多不同八達通的商戶優惠及獎賞會在稍後時間公布，「疫情稍緩，放寬限聚令後陸續推出」。李玉兒指出，市民疫情下少出街，市場氣候未必適合實體店推廣，故目前先鼓勵網購，「好多實體店獎賞已經在袋中」，最快今月下旬公布更多實體店等優惠。

八達通香港滲透率約98% 上一輪7成人用八達通領消費券

李玉兒透露，八達通全港滲透率約98%，15萬交通零售商戶接受八達通。李玉兒又稱，上一輪合資格領取消費券市民共630萬人，而八達通佔有率約7成。李玉兒續指，八達通作為香港人品牌，「易用易洗，覆蓋廣」，有信心下一階段消費券繼續獲得市民支持使用八達通。

市民只需於10月31日或之前累積「合資格消費」總額不少於4,000元，最早可於6月16日領取第二期1,000元消費券。除八達通App，市民亦可透過交通補貼領取站、指定零售店和八達通服務站拍卡領取消費券。拍卡領取兩期消費券的最後限期均為今年12月31日。

如果市民領取消費券後遺失八達通如何處理？如果3月25日前忘記更改八達通資料怎麼辦？李玉兒稱，市民可到政府網站登記新一張八達通，經過一定手續後，市民即可領取消費券。

八達通李玉兒預計網購交易錄得數倍升幅

李玉兒提到，疫情新常態下，網購交易相當受歡迎，上一輪消費券期間相關交易上升兩倍，今輪新增不同大小網購平台，相信網購交易交易會錄得數倍升幅。李玉兒補充，上一輪消費券時，電子產品及交易量升幅非常多；餐飲交易升幅達到6倍；預計有市民今次會購買珠寶金飾等大消費、高金額產品。

問及八達通與街市及的士合作，李玉兒表示，目前約1.7萬的士司機接受八達通付款，約200個街市已接通八達通，當中涉及超過3000間商戶。李玉兒透露，上月八達通新增2500商戶，覆蓋餐食、日常用品零售、網店等。

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