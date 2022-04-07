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【港元定存】中資行推1年港元定存1.5厘息快閃計劃 問鼎1年期第2大高息

16:31 2022/04/07

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招商永隆推1年港元定存享1.5厘，但只限今天。

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中資行再玩突擊，推港元定期存款快閃息，招商永隆今天（4月7日）新推1年期享1.5厘息率，但只限今天。如以長息計，不及富邦的1.8厘高，上述中資行的1.5厘為第2大高息王。招商永隆的門檻為1萬元，上限1000萬元。專家指，雖然1個月港元拆息已5連跌，今天僅報0.18厘；可是，港滙逼近7.84的約兩年低位，市場憂慮有走資之憂，料業界續吸納新錢早作攻防戰。

比併1年港元定存息率，目前1厘或以上高息選擇多，冠全城更有1.8厘。

不過，綜觀1年拆息現為1.73厘，而同期港元定期存款息率普遍仍高於拆息，例如信銀國際及星展齊為1.5厘、東亞 （00023） 為1.4厘、交銀香港及工銀亞洲俱為1.35厘、集友及平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）齊是1.3厘。

至於中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）於4月開局後齊齊加息，但也不過同是0.6厘，凸顯大小行未有盲目蝕息搶存。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

虛擬銀行 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 工銀亞洲 交銀香港 東亞銀行（00023） 星展銀行 信銀國際 港元同業拆息 富邦銀行

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