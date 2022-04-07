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【大行報告】麥格理削比亞迪目標價至276元　料可達150萬輛全年銷售目標

股市 16:25 2022/04/07

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【大行報告】麥格理削比亞迪目標價至276元　料可達150萬輛全年銷售目標

比亞迪 （01211） 首季新能源汽車累計銷量達28.63萬輛，按年增幅超過4.2倍。麥格理發表報告，將比亞迪目標價下調近16%，由328元削至276元，維持「跑贏大市」評級。比亞迪周四收跌1.5%，報235.6元。

比亞迪去年純利跌逾28%，【下一頁】

麥格理表示，將比亞迪今年新能源車銷量預測上調13%至119.8萬部，主要基於今年首季強勁的銷售表現，以及40萬部訂單積壓，預計能支撐其銷量至6月。

不過，該行下調公司毛利率預測2.8個百分點，以反映原材料成本上漲，以及平均售價下跌4%至12.7萬元人民幣，同時，削減手機和組裝業務銷量預期。

麥格理預計，一旦疫情得到控制，有關部門將加大政策力度，刺激市場需求，或推動下半年銷量，認為比亞迪可達其2022年150萬輛的銷售目標。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

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港股 大行報告 比亞迪股份（01211） 目標價 純利 市盈率
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