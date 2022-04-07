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【消費券2022】消費券今日到手　電器行生意暢旺　大量訂單用盡5000元

商業 17:12 2022/04/07

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不少市民欲使用消費券購買電器，有商戶估計，本月生意額可錄3成升幅。（資料圖片）

首階段電子消費券已陸續派到市民手上，雖然疫情下的社交距離措拖4月21日才正式放寬，但不少港人已急不及待購物。電器更是熱門目標之一，有商戶估計，本月生意額可錄3成升幅。

【消費券】消費券金額高　波鞋店冀刺激消費

據Google Trends的搜尋數據顯示，過往一星期「電器消費券」的搜尋量急增350%；有關兩大電器行——百老匯及豐澤消費券，搜尋量更急增4至5倍。

晚市堂食禁令解除　情況續轉好

環球電器店長Alan透露，在消費券正式到手前，已有不少顧客到店查詢不同貨品、消費券的付款詳情。他估計，目標今個月生意額可錄3成升幅，4月21日晚市堂食禁令解除後，料情況將進一步轉好。「即使生意沒有增加，但屆時氣氛、人流也會有改善。」

環球電器店長Alan相信，消費券會有助高價電視、音響等奢侈品的銷情。（受訪者提供圖片）

大部分顧客用盡5,000元

另一家電零售商ahaa店長梁先生亦估計，4月生意相信有2至3成升幅。他同樣表示，早前已有不少顧客到店物色產品，今天陸續前來落單付款。就今天情況而言，大部分顧客亦一筆過用盡5,000元，大多是購買2至3件、單價1,000至2,000元的廚房家電。

梁亦認為，主要是今次顧客消費較理性，不會一窩蜂購物，料首輪消費券的效用可維持至5月。

【消費券優惠】時裝租借平台Style Theory生意增長破紀錄　夥KKday推「Dresscation」優惠

【電子消費券】素食商疫市開店　冀憑消費券商機谷銷售

記者：葉泳珊

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