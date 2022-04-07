▲ 【FB母企】Meta據報正研發數碼貨幣「Zuck Bucks」 僅供app內使用非區塊鏈加密幣

外媒引述消息指，Facebook母企Meta（美：FB）正研發一款名為「Zuck Bucks」的數碼貨幣。「Zuck Bucks」將用於獎勵創作者及有力吸引網上觀眾的具影響力人士。不過，報導稱「Zuck Bucks」並非區塊鏈加密貨幣，只是app內可使用的代幣，類似遊戲平台Roblox內使用的貨幣Robux。

根據報導，「Zuck Bucks」是一種社交代幣，用作回饋在Facebook社群中作出重大貢獻的人士。此舉是為了開發新收入來源，並吸引與留住社交網站用家。隨著公司早前將旗下的加密貨幣公司Diem 清盤，Meta的加密貨幣業務經已告吹。

此外，報導亦引述Meta內部通告，指公司計劃在5月中起試行讓用家張貼及分享NFT，並將很快測試相關功能。Meta未來或會透過收費或廣告從NFT中賺取收入。同時，公司亦似乎尋求發展向小企業借貸一類的傳統金融業務，並以吸引的利率作賣點。

報導指大部份上述業務計劃作處於早期階段，仍存變數，至於Meta則拒絕對報導置評。

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