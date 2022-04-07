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【NFT】Twitter創辦人首條Tweet NFT再被拍賣　要價逾3.7億元

科技 16:30 2022/04/07

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Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）首篇帖文近日再被拍賣，目前叫價已將近4,800萬美元（約3.7億港元）。

Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）去年將其首篇帖文，以NFT形式公開放售，最終由區塊鏈公司Bridge Oracle行政總裁Sina Estavi以超過291萬美元（約2,260萬港元）的價格投得。近日Sina Estavi將Jack Dorsey的首篇帖文再拍賣，目前叫價已將近4,800萬美元（約3.7億港元），為一年前取得時的16倍。

【NFT】Visa推出創作者計劃　助創意產業拓展NFT業務

【NFT】曾俊華推出「Choi Yeah NFT」　日後所有交易10%將回饋初創

Bridge Oracle行政總裁Sina Estavi在Twitter上宣布，他將拍賣多爾西2006年3月21日發布的這條推文的NFT版本，要價為14,969枚以太幣，即約4,800萬美元。Sina Estavi承諾，是次拍賣的收益，將會有50%捐予慈善機構GiveDirectly，向生活在貧困中的人提供現金援助。

而是次捐款帖文更引來Dorsey回覆，Dorsey寫道：「為何不捐出99%？」事實上，Dorsey去年拍賣他的這條Tweet的NFT後，也等向GiveDirectly進行了捐款。

【NFT】黑客入侵NFT遊戲Axie Infinity　盜取46億港元

責任編輯：曾曉汶

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