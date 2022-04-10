【疫市營商】港媽創立玩具圖書館　培養兒童環保意識（多圖）

▲ 為避免造成浪費，有港媽花費約百萬元，創立玩具圖書館Happy Baton，提供玩具租借訂閱服務，讓兒童在玩樂之餘，同時灌輸分享及環保意識。

玩具有助兒童發展，但容易隨着年紀增長，或新鮮感褪去而「失寵」。為避免造成浪費，有港媽花費約百萬元，創立玩具圖書館Happy Baton，提供玩具租借訂閱服務，讓兒童在玩樂之餘，同時灌輸分享及環保意識。

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玩具圖書館Happy Baton創辦人張穎雯（Natalie）與Jade（梁翠欣）自中學時期認識，兩位都做了媽媽後，就經常一起交流育兒心得。她們留意到小朋友喜歡追求新鮮感，對於玩具很快就會厭倦，於是靈機一觸，打算參考歐洲的一些做法，推出本土的玩具圖書館。

她們續指：「香港土地寸金尺土，小朋友的衣褲鞋襪等日常用品已經佔了大部分空間，因為儲存空間有限，有時即使玩具仍新淨亦只能丟棄，可見香港對於這項服務需求比其他地區更為迫切。」故二人希望提供一個平台，讓家長可交換仍可用的新玩具，協助家庭減少雜物和廢物，盡力保護環境。

設訂閱制 由專家篩選合適產品

Natalie表示初期反應不俗，有許多家長更指期待已久，紛紛向她查詢詳情，透露有意參與。但同時亦有不少家長跟她們反映，選擇太多反而覺得無從下手，不清楚甚麼玩具才最適合自己的子女。

有見及此，兩人便將模式改為訂閱制，允許訂戶借用玩具而不是購買玩具。當孩子玩完玩具，就可以將其退還並換成新玩具。當中由專家如言語治療師、幼稚園教師，代替家長選擇符合該兒童年齡發展需求的玩具，再將玩具送到家中，為生活忙碌的本港家長節省時間和金錢。

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由父母身教做起 籲兒童勿貪新忘舊

雖然仍有家長表示，租借玩具過於新穎，覺得「玩具都要租借」？對於這些疑慮，Natalie認為，家長倘若過於重視要孩子使用全新物品，就會向子女造成不良示範，兒童亦會「有樣學樣」，無法學會珍惜，變得「貪新忘舊」。

品牌創立將近兩年，不但獲得了數碼港的社創基金，亦累積約200位客戶支持，在疫情期間生意更增長30%。但Natalie坦言，目前將接近回本，仍未開始賺錢。

玩具對小朋友成長非常重要，在創業時亦帶入了媽媽心態，非只為了賺錢。

她同時指盼藉著品牌，能鼓勵父母抽多點時間陪伴子女，有一起玩耍的時光，這些意義比賺錢更重要。

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責任編輯：黃顯晴

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