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【加元定存】加元定存息最高12厘 中資行罕有勁加短存年息1厘

16:13 2022/04/07

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加拿大將於下周三議息，大行花旗料重手加0.5厘。

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加拿大將於下周三（4月13日）議息，花旗料加央行繼上月已調高0.25厘後，將第2度加息，且重手加半厘。市料可刺激加元挑戰高位，中資專家預期加元滙價年內可衝上1.2。此外，港銀更勇進上調加元定期存款息率，中美資大行更罕有搶吸加元資金，包括中銀香港 （02388） 於4月開局即勁加7天年息1厘，新息率至11厘，追貼滙豐（HSBC）年息。集友亦剛把相同短存享10厘息的截止期，由上周四（3月31日）順延至4月底；同樣，恒生 （00011） 相同存期的12厘年息更延至6月底，續問鼎冠絕全城的息率。至於1個月加元定存的高息王，是花旗的2.5厘，也押後至6月底才屆滿。

花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪昨回應本報查詢指，繼續預計加拿大央行將變得更鷹派，以應對通脹持續的上行風險，可能在下周加息50個基點，並在6月和7月再次加息50個基點，之後加息25個基點，直至年底政策利率達2.75厘。

儲局最快5月縮表、每月最多縮950億美元遠超上周期【下一頁

談及3大商品貨幣滙價的預測，廖嘉豪料加元於3個月內見1.28，半年至1年為1.29，長期目標挑戰1.2。紐元3個月見0.69，半年至1年為0.68，長期目標 0.65。澳元滙價預測，3個月見0.74，半年至1年為0.73，以及長期目標0.76。

另方面，問及本周二（5日）澳洲剛議息後有否新啟示。廖嘉豪認為，澳洲央行決定將現金利率目標保持在10個基點，但央行政策聲明刪除了長期以來的言辭：「央行會保持貨幣政策條件的高度支持，並且準備保持耐心」，為十多年來的第一個緊縮周期奠定基礎，遂維持澳洲央行8月首次加息的預測。

光大證券國際外滙策略師黃俊能預期，美元兌加元今年的高低位介乎1.2至1.3，年底目標價為1.22。加央行自3月開展其加息周期，預期於4月、6月及10月再次加息，今年總共加息4次，每次加0.25厘。黃俊能又料，加央行同時於4月的議息會議上宣佈結束到期債券進行再投資的措施。縱使俄烏雙方最終有望簽訂停戰協議，但歐美等國的制裁並不會同時取消，意味俄國原油供應仍然會中斷，或只可以有限度恢復。

加拿大擬未來兩年禁止外國人買樓置業【下一頁

黃俊能剖析，全球原油供應料仍失衡，令油價維持於高位，而油價高企會繼續推高加拿大的通脹情況，相信支持加央行連環加息。再者，加拿大是僅次於俄羅斯，為全球最大的化肥生產國之一，俄國已被禁止出口，所以化肥價格相信會持續高漲，亦支持加拿大的貿易表現，到頭來帶動加元的後巿表現。

3月底美國總統拜登宣布擬大舉釋放石油儲備，一度令油價單周急跌13%，失守100美元大關。

大新銀行 （02356） 高級經濟師溫嘉煒認為，油價從高位回落，短線或會限制加元升勢，不過，加拿大央行今年有機會隨其他主要央行加快加息步伐，或減輕加元的壓力。油價及央行政策取態走向，料繼續左右加元表現，加元兌美元今年或在1.22至1.3之間上落。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 石油 制裁 俄羅斯 加拿大央行 加元 外幣定期存款 定期存款

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