▲ 【烏克蘭戰爭】蜆殼Shell甘為退出俄羅斯減值50億美元 不影響首季業績

俄羅斯入侵烏克蘭，觸發歐美多國企業退出俄羅斯業務，石油巨頭蜆殼公司（Shell plc，英：SHEL）披露，因應決定退出俄羅斯，首季業績須減值40億至50億美元（約313億至392億港元），較早前估算減值34億美元為多。蜆殼公司預計，在石油、天然氣價格走高推升交易活動下，首季業績不會受退出俄羅斯業務影響。

蜆殻公司將在5月5日公布首季業績。蜆殻公司最新市值約2100億美元，在更新減值預測後，於倫敦早市跌約1%。

蜆殼公司指，減值較最初多主要由於潛在合約影響、應收款項減值、信貸減值較最初估算多。

蜆殼公司原先在俄羅斯有一個主要液化天然氣項目位於俄羅斯薩哈林半島（即曾為清國、日本控制的庫頁島），蜆殻公司未有交代在俄項目的股權處置。

蜆殻公司是世界上最大的液化天然氣貿易商，公司預計，首季天然氣貿易利潤會按季提高，石油貿易利潤更會大增，但因應油氣存貨價值轉變，季度現金流出淨額料達70億美元。

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