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【有相睇】慈母680萬買荃灣私樓　待兒子日後結婚之用

股樓投資 16:10 2022/04/07

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二手交投暢旺，不少父母趁樓價仍未回升，加快為子女入市。近日有慈母帶票到荃灣睇樓，並花680萬元入市，為兒子添置日後成家立室的居所。

美聯物業戴偉強說，荃灣翠豐臺1座高層H室，實用面積435平方呎，兩房間隔，外望開揚山景，早前以680萬元易手，實用呎價約15,632元。代理透露，買家為慈母，帶票睇樓，現暫時將單位放租，待兒子成家立室後，再贈他作婚後居所。

    點擊圖片放大
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從代理提供的相片可見，單位有企理裝修。資料顯示，原業主於2004年以約146.5萬元購入上址，持貨約18年，現帳面獲利533.5萬元，物業期內升值3.6倍。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 荃灣 翠豐臺

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