【消費券】消費券金額高　波鞋店冀刺激消費

▲ 消費券派發，市民釋放消費意慾，有潮流波鞋店預計生意回升1至2成，甚至看準機會逆市擴充。（受訪者提供圖片）

消費券已開始派發，市民準備釋放消費意慾，市民曾先生表示會購買新波鞋換季，黃小姐日前亦有到波鞋店物色新款。有樓上波鞋店表示，預計生意回升1至2成，相信會受惠於金額增加提升客人消費意慾。部分地舖店長持保守態度，但亦有鞋店看準機會逆市擴充。

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首輪消費券派發，是次金額最高5,000元較去年增加，HUSKY Sneaker店長Stephen相信會刺激客人購買特別版鞋款，近日已受到不少客人查詢消費券使用情況，以及希望預留指定款式等。以去年消費券經驗估計，生意可望回升3至4成左右。但受第5波疫情影響，年初至今生意大跌6至7成，其樓上店人流同樣受到打擊。有變陣加強網上銷售，例如調配人手加速物流送貨安排，推運費優惠等，網店門市比例從各佔一半變為7：3。

預期生意回升２成

Shoelaxe店長Dicky稱去年整體生意只及疫前7成，在第5波疫情曾停業2周，最近人流才見回升，生意比早前有改善，樓上店疫下的開支壓力相對稍低，疫下到店消費和網上下單的比例各約一半。預期消費券推出有助生意增加1至2成，以去年經驗，客人消費約3,000至4,000元左右。

432hz旺角店長陳先生反映第5波疫情令生意大跌7成。有留意到客人近日保留消費意慾，會先到店試款。但他對消費券刺激生意表現仍有保留，因金額比較高，部分客人或會考慮購買其他消費品如電器或手機等，未必考慮服飾鞋類，估計生意回升2成左右。Ball Head店長何先生稱今年初至今生意大跌7至8成，最近人流方見回升，同樣看到有愈來愈多客人查詢消費券情況。

重開晚市堂食幫助更大

HUSKY Sneaker發現疫下市民留港，部分外遊消費力轉移本地市場，去年銷售尚較前年有2至3成增長，看到潛力及有業主主動聯絡，決定在銅鑼灣開設新地舖。店長Stephen認為消費券雖有助刺激消費，但仍要看市面整體氣氛，要配合重開晚市堂食，市民放心外出才可，預期要5月份才會見效。受訪商戶皆相信重開晚市堂食，效果會比只推消費券更為明顯。

樓上鞋店多以社交平台及客人口碑介紹，HUSKY Sneaker看到近期適合行山的時尚鞋款較受歡迎，計劃推出加碼回贈和不同組合優惠。Shoelaxe預計復古風格、黑白相襯鞋款受追捧。Ball Head認為樓上鞋店客人追求款式為主，加碼優惠未必是首要考慮因素。

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記者：王浩賢