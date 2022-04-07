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【ET講股通】梁耀康：縮表測市底（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:33 2022/04/07

分享：

美國聯儲局3月議息會議紀錄出爐，紀錄指每月縮表上限增至950億美元或是恰當的做法，道指隔晚跌144點，港股今早承接低開低走，恒指低開170點後跌幅擴大，半日跌289點，報21791點，成交650億元。ATMJ下挫，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，京東 （09618） 跌逾3%，藥明生物 （02269） 跌逾5%。儲局加快縮表，港股測市底？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：15 - 港股今日市況速覽     恒指連跌兩日失22000點
01：00 - 美國聯儲局公布上月議息會議紀錄    縮表上限增至950億美元
03：16 - 聯儲局縮表令市場神經緊張     美股三大指數跌幅減、睇實納指能否企穩
05：23 - 美股如未來1-2個交易日能回穩     港股科技股將明顯受壓
06：19 - 未見人行放水、內地疫情仍在控制階段     短期難有刺激經濟措施
07：05 - 內房股仍強勢    但現時看法謹慎      
07：44 - 港股穿底壓力不如以往大     港股睇實科技股表現
08：25 - 今季能源股、油股、煤炭股仍可留意
08：38 - 中國神華 （01088） 等回調吸納     現水平吸納要分注
10：52 - 美團 （03690） 下次加息前憧憬估值修復      但跟大市回落、外圍企穩才可再上
12：15 - 加息留意滙豐 （00005）    睇咩價位買入？
13：20 - 友邦 （01299） 、中銀香港 （02388） 可留意
13：50 - 內銀股或有資金流入     中國銀行 （03988） 可考慮
14：15 - 收息股有資金流入    揀中移動 （00941）
14：40 - 潛力股推介：新奧能源 （02688）
17：35 - 觀眾問股：李寧 （02331） 63元買入上望多少？ 止蝕位多少？
18：14 - 觀眾問股：希慎 （00014） 想部署疫後收息股    甚麼價位買入較好？
20：11 - 觀眾問股：中海外 （00688） 24.1元買入可上望幾多？
21：35 - 觀眾問股：越秀地產 （00123） 9.15元有貨    短期有冇機會返家鄉？
22：51 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 17.7元入可繼續持有嗎？
24：01 - 觀眾問股：蒙牛乳業 （02319） 高位有貨要走嗎？
26：13 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即收看→https：//video.hket.com/video/3224191

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恒指全日跌271點，收21808點，大市總成交減至1,173億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，聯儲局會議紀錄顯示，5月將縮表，港股今天連跌兩日，失守22000點重要支持。

留意美股能否消化收水恐慌

獲提名出任儲局副主席的理事布雷納德（Lael Brainard）周二稱預期5月開始快速縮表後，美股開始出現回調壓力，已拖累港股周三下跌。到昨日公布議息紀錄，又反映原本3月加息0.5厘，以及縮表速度會快過上次，每月上限達950億美元，令市場緊張。短期來說，未來應留意大市會否回穩，以及納指能否企穩。

美股3大指數周三跌幅已較周二收窄，或反映收水恐慌漸消化，故宜留意美股今晚表現，會否慢慢回穩，若未能回穩則累及港股受壓，尤其科技股。

A股方面，人行未有大規模放水，而由於疫情處於控制階段，故暫時難推出刺激政策。至於樓市則有少許政策，國企內房股價年初至今有雙位數升幅，但民企內房則因債務危機而跑輸。

暫時來說，港股穿底壓力相對無之前這麼大，惟須關注俄烏局勢、歐美制裁會否令大市添變。未來幾天須留意科技股，直接左右港股表現。能源股是今季重點，無論是石油、煤炭或資源相關股均可留意，如中國神華 （01088） 可等股價回調吸納，若現水平吸納則要分注。

今日潛力股 可吼新奧能源

另外，美團 （03690） 受制於外圍科技股表現，須待外圍企穩才有機會再上。在加息背景下，可留意滙豐 （00005） ，料51至52元水平有支持，而友邦 （01299） 和中銀香港 （02388） 亦相對硬淨。在大市調整下，有資金流入收息股，可留意中移動 （00941）

今日潛力股可吼新奧能源 （02688） ，一來業績造好，二來加大轉型新能源。雖然短期會受疫情等負面因素影響，但建議待股價補裂口後可留意，在現價或較低水平收集，止蝕位為3月低位91元，上望則看129元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰李寧、希慎、中海外、越秀地產、龍源電力、蒙牛乳業︰立即觀看

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欄名 : ET講股通

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