【ET講股通】梁耀康：縮表測市底（附time code）

美國聯儲局3月議息會議紀錄出爐，紀錄指每月縮表上限增至950億美元或是恰當的做法，道指隔晚跌144點，港股今早承接低開低走，恒指低開170點後跌幅擴大，半日跌289點，報21791點，成交650億元。ATMJ下挫，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，京東 （09618） 跌逾3%，藥明生物 （02269） 跌逾5%。儲局加快縮表，港股測市底？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：15 - 港股今日市況速覽 恒指連跌兩日失22000點

01：00 - 美國聯儲局公布上月議息會議紀錄 縮表上限增至950億美元

03：16 - 聯儲局縮表令市場神經緊張 美股三大指數跌幅減、睇實納指能否企穩

05：23 - 美股如未來1-2個交易日能回穩 港股科技股將明顯受壓

06：19 - 未見人行放水、內地疫情仍在控制階段 短期難有刺激經濟措施

07：05 - 內房股仍強勢 但現時看法謹慎

07：44 - 港股穿底壓力不如以往大 港股睇實科技股表現

08：25 - 今季能源股、油股、煤炭股仍可留意

08：38 - 中國神華 （01088） 等回調吸納 現水平吸納要分注

10：52 - 美團 （03690） 下次加息前憧憬估值修復 但跟大市回落、外圍企穩才可再上

12：15 - 加息留意滙豐 （00005） 睇咩價位買入？

13：20 - 友邦 （01299） 、中銀香港 （02388） 可留意

13：50 - 內銀股或有資金流入 中國銀行 （03988） 可考慮

14：15 - 收息股有資金流入 揀中移動 （00941）

14：40 - 潛力股推介：新奧能源 （02688）

17：35 - 觀眾問股：李寧 （02331） 63元買入上望多少？ 止蝕位多少？

18：14 - 觀眾問股：希慎 （00014） 想部署疫後收息股 甚麼價位買入較好？

20：11 - 觀眾問股：中海外 （00688） 24.1元買入可上望幾多？

21：35 - 觀眾問股：越秀地產 （00123） 9.15元有貨 短期有冇機會返家鄉？

22：51 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 17.7元入可繼續持有嗎？

24：01 - 觀眾問股：蒙牛乳業 （02319） 高位有貨要走嗎？

26：13 - 港股收市市況速報

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