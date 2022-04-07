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【俄烏戰爭】歐盟擬制裁俄煤炭　擴大全球入口策略

商業 15:37 2022/04/07

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俄烏戰事持續引發國際制裁，為確保能源供應穩定，歐洲將改變其煤炭入口政策。（法新社圖片）

俄烏戰事持續引發國際制裁，最新情況顯示歐盟欲進一步暫停入口俄羅斯煤炭，以及減少購買俄國天然氣。為確保能源供應穩定，歐洲將改變其煤炭入口政策。據航運數據和業內人士反映，歐洲煤炭進口商正在增加全球範圍供應來源。

【汽車價格】俄烏衝突影響　全球汽車面臨價格上漲、產量減少 

Braemar ACM的船舶跟踪數據顯示歐洲各國在3月份進口710萬噸動力煤，按年增長40.5%是2019年3月以來最高。並注意到3月份數據中，歐盟地區從哥倫比亞進口的動力煤總量為130萬噸，同比增長47.3%，從美國進口80.9萬噸同比增長30.3%，為2019年10月以來最高。

當中去年未有進口記錄的地區，包括南非和澳洲，在３月從南非進口28.7萬噸，今年第一季從澳洲進口53.7萬噸。印尼及澳洲屬最大煤炭出口國之一，但礦業高層分析兩地產能已趨界限，未必可滿足歐盟地區需求。

用俄炭代替品增加成本

歐盟委員會日前提議新一輪俄羅斯製裁，包括禁止購買俄羅斯煤炭和禁止俄羅斯船隻進入歐盟港口等，勢影響能源供應穩定。根據歐盟委員會網站數據，歐盟約45%煤炭、45%天然氣和約25%石油進口皆依賴俄羅斯。德國煤炭進口商組織 VDKi預期，能夠在冬季需求高峰期找到替代俄羅斯硬煤的代替品，但會有一定技術問題和增加成本。風險諮詢機構Eurasia Group亦提到，俄羅斯煤炭的代替品會較昂貴。

【KitKat】原材料漲價　日本KitKat加價減量

責任編輯：王浩賢

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