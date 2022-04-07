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聯儲局鷹氣盡現　人行或再度減息

宏觀解讀 15:18 2022/04/07

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自3月份展開加息周期後，聯儲局意猶未盡持續加強鷹派立場，提醒金融市場急速的貨幣緊縮周期將至。被視為聯儲局2號人物的副主席提名人布雷納德表示，壓抑通脹是聯儲局的首要任務，並表示將會最快在5月迅速縮表。聯儲局會議紀綠亦揭示，眾多委員支持在3月份加息半厘，但因俄烏局勢發展而暫援大手加息，而縮表將會以最高每月縮減950億資產負債表進行，幾乎是上輪縮表每月500億峰值的兩倍。聯儲局的超級緊縮周期來勢洶洶，美股應聲下挫，美元在99.5高位徘徊。筆者認為，利率市場已大致反映聯儲局本年加息的進度，聯儲局確認收緊政策路綫圖後，其他主要央行將會稍後調整加息步伐，美元再上升空間未必太多。鑑於股市仍在高位運行，聯儲局抽走美元流動性後及利率揚升後，股市有較大下跌風險。

儘管逆風漸現，人民幣滙價跌勢喘定，並反彈至6.36水平。政策方面，中國總理李克強在國常會表示，部署適時運用貨幣政策工具支持經濟，市場再度預期人民銀行減息在即。事實上，人民幣市場回穩，外資減持中概股的浪潮稍為退卻，為人行減息提供時機。人行亦有需要盡快減息，中國疫情再起，上海延長封城時間，為全國生產和物流帶來壓力，全年實現5.5%左右的經濟增長目標更添難度，4月降息似乎勢在必行。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

 

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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