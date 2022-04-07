【烏克蘭戰爭】歐盟3000億買俄能源 對烏援助86億

歐盟委員會就烏克蘭布查地區平民遇害事件，提出制裁俄羅斯煤炭。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利透露歐盟已向烏克蘭提供10億歐元（約86億港元）援助，但歐盟國卻動用350億歐元（約3,000億港元）購買俄羅斯能源，認為有必要加強對俄施壓。

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博雷利（Josep Borrell）周三（6日）表示，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）不需要外界一直將其標籤為英雄，而是期望國際社會可向烏克蘭提供更多武器以供戰鬥。

他表示歐盟自俄烏開戰以來，向烏克蘭提供的10億歐元援助單看似很多，但原來僅夠歐盟每日向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）購買能源的金額。他指由開戰至今，歐盟已向俄羅斯付款350億歐元購買能源。

歐盟一直嚴重依賴俄羅斯石油、天然氣和煤炭等能源，博雷利認為歐盟有必要加強向俄羅斯施壓及協助烏克蘭加強軍備以應對俄軍。

歐盟委員會提出的禁運俄羅斯煤炭議案獲歐盟成員國支持，預計周五（8日）可能會正式批准上述議案。歐盟每年進口俄羅斯煤炭的總額約為40億歐元（約342億港元），禁令料進一步打擊俄羅斯經濟。

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歐盟委員會已表示將制定針對俄羅斯石油的措施，但沒有提及天然氣問題。而歐盟每年進口俄石油及天然氣花費的金額，分別超過700億歐元（約6,000億港元）及160億歐元（約1,370億港元）。

博雷利指歐盟禁運俄羅斯煤炭只是佔整體俄羅斯能源進口數字的一小部分，強調歐盟獨立性及能源自主權將取決於可再生能源，因此發展可再生能源屬於地緣政治及應對氣候暖化的共同目標。

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責任編輯：鄭錦玲