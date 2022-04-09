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【火星音速】NASA火星探測車又一壯舉　咪高峰成功捕捉火星音速（有片）

16:00 2022/04/09

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美國太空總署（NASA）火星探測器毅力號（Perseverance），於去年成功登陸火星，並錄下首段火星風聲傳回地球。近日毅力號再次創下壯舉，測量出存於火星的兩種不同音速，更發現其高音傳遞速度會比低音快。

【自動駕駛】豐田、Tesla聯手合作開發自動駕駛技術　低成本收集數據作訓練

研究團隊於4月1日在學術期刊《自然》刊登報告指，是次研究數據大多都是透過毅力號桅杆頂端的SuperCam上的咪高峰所錄製而來。底盤上亦有另一個咪高峰，旨在捕捉進入、下降和著陸的聲音。

經分析後證實，火星音速為每秒240米，相比地球音速每秒340米慢。隨著音高或頻率的變化，火星音速亦會有所改變，低音的傳播速度約為每秒240米，而高音的傳播速度為每秒250米。

由於火星大氣含有約95%的二氧化碳，這些稀薄的大氣令聲音無法傳播到遠處。該團隊指，地球上的聲音可傳播至約65米，但在火星上，聲音僅最多傳播至8米，高音在該距離處更會完全消失。

效能超出預期　可測量火星陣風

此外，透過毅力號上的兩個咪高峰，還首次測量到非常短時間的火星陣風，以及該氣體除塵工具（gDRT）在吹走岩石上的碎屑時，所發出的吹氣聲和碎石聲。法國圖盧茲大學的天體物理學家、該研究的主要作者Sylvestre Maurice表示，作為研究中的關鍵儀器，SuperCam的咪高峰效能超出預期，咪高峰記錄的聲音不僅可以揭示火星大氣的細節，還可以幫助科學家和工程師評估探測器許多系統的健康狀況和運行情況。

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責任編輯：殷凱怡

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