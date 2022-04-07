【ESG】花旗於80個國家或地區推可持續貿易及營運資金貸款　貸款目標為環境或社會用途

▲ 花旗宣佈於80個國家或地區推可持續貿易及營運資金貸款。

花旗宣佈，於歐非中東（EMEA）、拉美及亞太區推出可持續貿易及營運資金貸款（T&WC貸款），初期會在80個國家或地區推出。花旗指出，有關貸款是擴展該行可持續貿易與營運資金方案的下一步，亦是該行提升其環境、社會和企業管治（ESG）之重要部份之一。

T&WC貸款將協助花旗的企業、商品、金融機構及商業銀行客戶管理其營運資金需要，並為客戶的國際金融貿易活動及與日常商業活動融資，以幫助他們改善流動性。貸款亦有助支持客戶實現可持續目標，因貸款目標是用作環境或社會用途。花旗又指，倘客戶達到某些可持續標準，T&WC貸款方案可向他們提供具獎勵性的定價框架。

花旗在2020年7月更新其可持續進程策略，並承諾於2030年或之前投入1萬億美元在可持續金融，當中包括將5000億美元用於環境金融，以及投放5000億美元於社會金融。

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