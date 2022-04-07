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英國計劃增核反應堆 望加強能源獨立性

環球社會熱點 15:30 2022/04/07

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自去年底起，英國能源價格急升，俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，情況更為惡化。英國政府近日宣布新能源政策計劃，將會增加8個核反應堆，加強英國能源使用的獨立性及應對高昂價格。但有專家敦請政府，聚焦改善能源效率及家居隔熱。

英駐德使館保安被控間諜罪 涉替俄收集出入官員名單 【下一頁】

根據英國政府的能源計劃，最多95％的英國電力供應於2030年時，將來自低碳排放來源。政府將成立新部門大英核能局（Great British Nuclear），增加英國的核能發電能力，希望在2050年時可產生最多24吉瓦（Gigawatt）電力，應付25％電力需求。

同時，直至2030年為止，英國將每年新增一座核反應堆，或多達8座，今屆國會亦會批准在薩福克（Suffolk）興建兩座反應堆。威爾士西北部Anglesey及坎布里亞郡（Cumbria）可能興建大型核電廠或安放小型核反應堆。

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計劃亦包括其他低碳發電投資，如風力發電等。英國政府希望，透過離岸風力發電場可以產生50吉瓦電力。按照商業﹑能源及工業策略部估計，有關電力供應足夠為英國每個家庭供電。

環境學家及眾多能源專家對計劃表示憤怒，指改善能源效率或能即時降低價格及排放，亦是更便宜的方法確保能不能安全，加上當中無相關新措施改善建築隔熱。

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責任編輯：吳漢培

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