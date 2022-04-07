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騰訊700退股拍賣平台微拍堂

股樓投資 15:17 2022/04/07

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引述內地媒體報道，天眼查App顯示近日騰訊（00700）旗下深圳市騰訊創業基地發展有限公司等，退股拍賣平台「杭州微拍堂文化創意有限公司」。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價【見下頁】

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同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

微拍堂從事第二類增值電信業務、網絡文化經營、藝術品代理、數字內容製作服務等。微拍堂也是社交類C2C拍賣平台，資料顯示其曾在2016年獲得騰訊2,000萬美元A輪融資。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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