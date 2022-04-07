【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活

不少人在結婚後也會選擇抽居屋，以希望有一個屬於兩口子的空間，而若有幸抽到一居屋單位當然要好好裝修一番，以得到自己與家人的安樂窩。今次要介紹的單位位於旭禾苑，面積為約294呎，居住了2人，裝修費用為約26萬，裝修了約4個月，全屋走日系文青風格。

單位原則屬長形，有一梗櫥、梗廁及一露台但沒有梗房，因此設計師在進行空間劃分時能更靈活，而由於其是清水樓單位，因此戶主在收樓時只會有簡單的水泥地、淨色牆面及瓷磚，在裝修時也較簡單方便。

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戶主要求單位只需間出一房，以劃分出更多空間予客廳，同時也希望其能有足夠的儲物空間，但又不想單位整體感覺過於擠擁，而且戶主喜愛日系文青感覺，因此希望單位多用木系的元素。設計師指單位的面積不大，為了使單位有空間感不會過於侷促，於是決定把廚房及主人打造成半開放式的空間，主人房以玻璃趟門代替房門，以減低壓迫感，而為了增加私隱度，戶主在趟門及露台窗外加添了一白色配藍色波浪紋窗簾，具小清新感覺。

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另外，為了使單位的間隔減少使空間感大增，設計師改動了洗手間的門，把原來主人房的位置改到廚房位置，而廚房的一面牆身則做了全鏡面暗門牆，修飾了浴室門，並把廚房的視覺空間感及光線以倍數增加。

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設計師在客廳主要利用了木紋色，把半開放式睡房的儲物地台和電視地櫃在視覺上連接起來，增加連貫性，而客廳也造了燈槽，以增加豪華感，燈槽運用了天然木皮作為飾面物料，增強木材質感，電視機牆背配上仿麻布牆紙，拼湊出淡雅與禪意的意境。

戶主希望在休息的時間能感受到寫意的綠色生活，因此把露台打造成一個「小農莊」，地板用上了深木紋色膠板，而露台窗下的牆壁用上了木格柵配上假攀藤植物，以打造出田園風，戶主喜愛在閒時種植花草，因而露台種滿了多肉植物，而露台外也擺放了一吧台，以方便戶主在工作時望向具田園風的露台減壓。

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在裝修設計上，經過空間劃分後，客廳變為了長方形，在入門位有一排白色的c型儲物櫃，使收納空間大增，而設計師在全屋加入了不少滲光的效果，當中儲物櫃內的玻璃展示櫃、櫃頂及電視櫃底也做了滲光效果，黃色的燈光使全屋的豪華及溫暖感大增，而單位內並沒主燈，主要以2條黑色燈軌射燈為主。

在房間上，設計師在主人房做了木紋色地櫃以增加收納空間，而底下也做了滲光效果，床頭的位置則做了一木條子上儲物櫃配下木紋色工作桌，以方便戶主工作，另外，床尾也有一木條子儲物櫃，與床頭的木條子上儲物櫃相互呼應，而洗手間則以深色雲石磚作為主調，運用了特製的仿石洗手盆，令洗衣機能安置在下方。

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在廚房上，設計師主要以白色和米白色木紋為主調，入內有一L型的上下排廚櫃，以配合屋內簡單文青格調，而L型廚櫃使戶主在煮食時能更靈活走動，工作空間更大，而廚櫃一旁也有一收納櫃，以供戶主擺放雪櫃及微波爐。

工程費用 ： 油漆：25000元

泥水、防水、鋪磚 ：55000元

水電工程：25000元

其他木工及雜項：約60000元

全屋訂做傢俬：約98000元 合共約：26萬

*資料及圖片由Jean Interior Design提供

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責任編輯：關海儀