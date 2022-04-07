【樓市熱話】港男月入25k要供養父母 欲結婚供樓感壓力重 考慮逆按揭雙親400萬自住樓 又擔心將來贖樓難

據資料，安老按揭是由香港按證保險有限公司營運的計劃，主要讓55歲以上的業主申請，業主可以把其物業作抵押，以得到現金或固定每月收取年金，而他們仍能繼續居於原來物業直到百年歸老。而近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己家中的父母快將65歲，而現時他們有一自住單位，自己因打算婚後也會供樓，為了減輕壓力而考慮應否做安老按揭。

樓主指其父母快將退休，他們的強積金合共應只有數十萬，而現時他們有一層價值約400萬的自住樓，樓主指自己雖然有一哥哥，但其經已結婚不太管家，自己則月入25k，每月的家用及父母的醫保合共要給6000元。

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他打算在婚後也會搬出去住，而到時也需要供樓，因此經濟壓力沉重，於是樓主考慮做20年安老按揭，這樣他父母每月也有數千元的收入，但到時若要把單位贖回則又要還約200萬，對樓主來說也是十分困難，變相要讓銀行賣樓拿回差價，於是他向網民詢問應否這樣做。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「如果想要把單位贖回又為什麼要按，不如你養父母，以後層樓歸你還好。」，「 你要預了不要那層樓，不然當然不做按揭。」，也有人指，「 這方案應該是讓一些沒有兒女或有不孝子女的老人家用。」。

另有網民指，「既然你自己沒有能力供樓，便與家人一同居住吧！不夠錢又要結婚供樓不是很自私嗎？」。

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責任編輯：關海儀