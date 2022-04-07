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【職場熱話】老闆過了下班時間致電 公司沒人替他打印感不滿 翌日卻指員工早走 打工仔：完成工作準時下班有甚麼問題？

理財智慧 17:50 2022/04/07

分享：

不知道平日大家在完成了手頭上的工作後又會不會準時下班呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指現時公司實行在家工作，而只有自己與另一同事需要輪流返辦公室作支援，而早前他在完成了手頭工作後便準時下班，然而老闆卻要求他在公司做一事，但當時樓主指自己下了班，然而在第2天，老闆竟在公司的whatsapp 群組說了一句話，使樓主感到十分不滿。

樓主經歷：

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【職場熱話】WFH開會被上司責罵  後生女同事口頭道歉    忘關咪背後吐槽  「是你們需要人而不是我需要份工」 【下一頁

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「 不是時間的問題，只不過是老闆找人工作時沒有人而發脾氣罷了。」，「 跟老闆說一聲吧，又不是甚麼大問題。」，也有人指，「我不明白為什麼準時下班也算早走。」。

另有網民指，「其實老闆從來也不會看時間，只會在意公司有沒有人。」，「準時收工是常識。」，「你沒有早走便不用通知。」。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

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責任編輯：關海儀

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