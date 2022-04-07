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【樓市熱話】港男欲沙田區置業 心儀第一城及愉田苑 各有利弊感難抉擇

理財智慧 17:51 2022/04/07

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不少人在買樓前也會考慮多個樓盤，以求買到一個性價比最高的單位，而近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己最近打算買樓，並心儀第一城及愉田苑的樓盤單位，在同樣價錢的情況下，雖然愉田苑的實用面積較大，但樓主仍認為當中各有利弊，於是他向網民詢問意見。

樓主經歷：

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【樓市熱話】新手業主太心急  付大訂後約時間上門度尺被拒  憂要延2個月才可入伙 【下一頁

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 若家有小孩則買一個大些的單位，若沒有則買第一城較穩妥。」，「 若以同樣價錢來算，一定是大西北的樓盤面積較大。」，也有人指，「選第一城吧，因為愉田苑交通不算方便。」。

另有網民指，「若是我，我會選擇買第一城，愉田苑太舊了。」，「第一城的基本生活配套很齊，即使之後要換樓也容易。」。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

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責任編輯：關海儀

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納米樓 供樓負擔 愉田苑 沙田

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