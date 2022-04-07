【有相睇】筲箕灣215呎「的骰」居屋　白表客336萬接手　實用呎價15628

二手交投增多，有白表客趁機到港島區尋寶，並以336萬元購入一伙實用面積僅215平方呎的居屋單位。

美聯物業佘錦驊說，筲箕灣居屋東霖苑低層10室，實用面積215平方呎，原業主於去年4月放盤，當時叫價390萬元，但未能易手，直至近期叫價下調至約365萬元，獲同區白表客垂青，其後以336萬元成交，實用呎價約15,628元。據銀行估價網資料顯示，上址估價約356萬元。

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從單位平面圖可見，雖然單位屬開放式設計，但設有玄關及梗廚。資料顯示，原業主於2016年8月以約242萬元購入上址，持貨近6年，現轉手獲利約94萬元，物業期內升值約39%。

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