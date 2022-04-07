【數碼騙案】網購危機！　全球網購船運詐騙去年激增7.8倍　2年間升1500%

▲ 就香港而言，虛擬社區的數碼詐騙於2021年度錄得最高升幅。（資料圖片）

疫情下電子商務持續增長，衍生各類商機，惟亦有不法之徒乘機詐騙。有最新報告顯示，船運詐騙成為全球增長最快的數碼詐騙類別，相關個案在2021年急增7.8倍。

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信貸資料機構環聯發表《2022年全球數碼詐騙趨勢報告》，發現全球船運詐騙在2021年按年激增780.5%。比較2019至2021年兩年之間，升幅更超過1,500%。報告認為，電子商務的持續增長，可能是船運詐騙激增的潛在原因。

船運詐騙是指買方提供虛假送貨地址，或賣方收款但從未將貨物或相關服務付運給買方。該類詐騙迅速成為各行業中最常見的騙案類型之一。由於消費者在網上購物必須依靠第三方承運及交付商品，因此該類詐騙對物流業的影響最為明顯。

香港交友Apps盛行 詐騙急增

就源於香港的交易而言，虛擬社區的數碼詐騙於2021年度錄得最高升幅，達72.6%。其次為旅遊及休閒（51.8%）和金融服務（40.9%）。電子遊戲是另一個受重大影響的行業，較對上一年升幅達21%，而博彩（20.8%）亦躋身前五名之列。



報告提到，在疫情爆發前，源自香港的虛擬社區數碼詐騙已開始上升。疫情加劇趨勢，相信原因是疫情間更多人習慣使用約會網站和應用程式等有關。

全球數碼詐騙升逾9%

綜觀全球趨勢，全球各類可疑數碼詐騙案於去年錄得9.4%的升幅；與2019年比較，更上升52.2%。

除船運詐騙外，於去年升幅較大的詐騙類型包括商業身份盜竊（+113.8%）及網絡釣魚（+104.8%）。全球有關金融服務業的詐騙亦增加33.5%，主要類型為真人身份盜竊，即騙徒盜用受害人的身份進行詐騙交易。

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責任編輯：葉泳珊