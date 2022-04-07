【FinTech】深圳支持優質金融科技類企業上市　鼓勵傳統金融領域培育新型持牌機構

▲ 深圳金融監督管理局發文件，支持優質金融科技類企業上市。

深圳市地方金融監督管理局關於印發《深圳市扶持金融科技發展若干措施》通知，提到要鼓勵深圳市金融科技類企業創新發展，支持優質金融科技類企業上市融資。

該份文件提及，要支持金融科技類企業通過發行債券、資產證券化等方式，拓寬融資渠道，又稱要鼓勵聚焦投資金融科技類企業的優質股權投資企業在深發展，促進金融科技類企業與股權投資企業對接。當局將鼓勵深圳市天使投資引導基金與社會資本合作，依法依規發起設立支持金融科技發展的子基金，發揮市場資源配置作用和財政資金引導放大作用，吸引更多資本投資金融科技項目。

此外，銀行、保險、證券、基金等傳統金融領域，亦要培育一批具備互聯網特性的新型持牌金融機構，帶動金融業數字化轉型升級，全面提升金融業服務能效。

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