  • 26°C
香港時間 : 2022407日 (四) 15:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FinTech】深圳支持優質金融科技類企業上市　鼓勵傳統金融領域培育新型持牌機構

股市 14:42 2022/04/07

分享：

深圳金融監督管理局發文件，支持優質金融科技類企業上市。

深圳市地方金融監督管理局關於印發《深圳市扶持金融科技發展若干措施》通知，提到要鼓勵深圳市金融科技類企業創新發展，支持優質金融科技類企業上市融資。

該份文件提及，要支持金融科技類企業通過發行債券、資產證券化等方式，拓寬融資渠道，又稱要鼓勵聚焦投資金融科技類企業的優質股權投資企業在深發展，促進金融科技類企業與股權投資企業對接。當局將鼓勵深圳市天使投資引導基金與社會資本合作，依法依規發起設立支持金融科技發展的子基金，發揮市場資源配置作用和財政資金引導放大作用，吸引更多資本投資金融科技項目。

此外，銀行、保險、證券、基金等傳統金融領域，亦要培育一批具備互聯網特性的新型持牌金融機構，帶動金融業數字化轉型升級，全面提升金融業服務能效。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

相關文章：

【FinTech】投資推廣署梁瀚璟：內地金融科企能力可媲美世界　本港科技人才勝在了解金融業

【FinTech】畢馬威：去年亞太區金融科技投資額275億美元　先買後付支付模式仍是熱門領域

【大灣區】人行徵集大灣區金融科技跨境創新測試應用　對接金管局「金融科技沙盒」

【金融科技監管】人行：釐清科技服務與金融業務邊界　防範借科技名義違法從事金融業務

IPO Fintech 深圳 金融

上一篇文章

買中移動（00941）收息 短綫幾錢買入最值博？

下一篇文章

【大行報告】瑞銀下調中資股盈測　首選股剔走快手信義光能、加入哪一港股？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【美股期貨】儲局擬每月縮表950億美元　道指期貨跌153點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】儲局擬每月縮表950億美元　道指期貨跌153點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【開市9點半】儲局會議紀錄爆將上限950億美元縮表　美債息反回軟有何緣機？
【開市9點半】儲局會議紀錄爆將上限950億美元縮表　美債息反回軟有何緣機？
【港股市況】恒指午後跌逾200點　美團曾升7%最新轉跌、開拓藥業回吐兩成（不斷更新）
【港股市況】恒指午後跌逾200點　美團曾升7%最新轉跌、開拓藥業回吐兩成（不斷更新）
【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款