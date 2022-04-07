【求職技巧】求職面試不如意？　6招助應徵增獲聘機會

香港政府統計處公布，去年12月至今年2月經季節性調整的失業率為4.5%，比去年11月至今年1月顯著上升0.6個百分點。數據顯示失業率繼續上升，同時亦表示了更多人正在求職。而據美國勞工部的數據顯示，今年2月份有440萬員工辭職，3月份失業率降至3.6%，回復到疫情前的低水平位置。

【工作壓力】不為員工減壓 長遠影響企業發展

求職者尋找新工作時，往往面對求職困難及面試挑戰，職業教練Cynthia Pong指，求職是一條漫長的道路，可能會令人容易出現沮喪情況，Cynthia Pong整理出下列6招，助求職者舒解壓力方法及增加面試機會。

1.嘗試暫停喘口氣：不斷瀏覽職位空缺、提交工作履歷表及面試會讓人疲勞，Cynthia Pong建議，當遇到筋疲力盡和氣餒時，可嘗試暫停一星期，重新補充動力。

2.縮小搜索範圍：職業教練兼人力資源主管Marlo Lyons表示，專注於特定工作類型，可提高被錄用的機會，她建議，要先確定自己需要尋找的工作職位及公司類型。

3.擴闊網絡人脈：建立良好工作社交網絡，有助增加工作機會。Cynthia Pong建議，透過家人、朋友以及舊同事都可能遇到不同的工作機會。她舉例，求職者若對某公司感興趣，可在該公司社交網絡或email嘗試聯絡，表明你對該公司工作感興趣，以清楚簡單直接的方式，查詢該公司是否願意進行溝通，直接了當的方式也能增加成功求職機會。

【人力資源】區塊鏈技術應用 HR管理新突破

4.職位申請關鍵一星期：招聘求職網站ZipRecruiter首席經濟學家Julia Pollak表示，公司刊登的職位，在首一星期是最受人力資源管理部門重視，求職者瀏覽到需求的職位時，不要猶豫盡快提交履歷表，有助增加面試機會。

5.清晰易明履歷表：報告指，過於花巧的履歷表或許被人力資料部門淘汰，求職者可嘗試更新履歷表，並根據針對求職工種作出適當描述，履歷表應清晰表達工作經驗。

6.保持積極性：應徵多份工作均被拒絕，不要有失敗的情緒。報告建議，求職者需要時刻保持正面積極性心態，可助在長時間尋找工作中保持自信心。

責任編輯：向頌勤

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：