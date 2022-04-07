  • 26°C
香港時間 : 2022407日 (四) 15:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】瑞銀下調中資股盈測　首選股剔走快手信義光能、加入哪一港股？

股市 14:41 2022/04/07

分享：

【大行報告】瑞銀下調中資股盈測　首選股剔走快手信義光能、加入哪一港股？

瑞銀指，MSCI中國指數中，61%成分股已公布2021年度全年業績，企業盈利較預期低4%，主要由於成本高於預期所致，而基於全球商品成本持續上漲，市場上月下調2022年市場預測企業2%，料盈測下調陸續有來，基於短期不確定性仍偏高，建議採納防守性較高的投資策略。

由於商品價格上升，加上內地疫情反彈，瑞銀調低MSCI中國指數今年盈利預測2個百分點至7%，並降MSCI中國指數目標價至83，潛在升幅約12%。行業方面，瑞銀將油氣及原材料行業的「減持」評級剔除，維持互聯網、白色家電、食品及飲料、再生能源的「增持」評級。

瑞銀：港企盈利預測增長低於市場預期 看好3類股份、最不看好地產股，偏好股份名單可見【下一頁】

瑞銀調整首選股名單　神華茅名新入選

瑞銀稱，MSCI中國指數未來12個月預測市盈率約11倍，較5年歷史平均值低1個標準差，相信已反映短期弱勢，預期未來股市有4大潛在上升動力，下半年有望出現估值重估。

潛在動力包括：（1）實施更多財政及貨幣政策措施，以穩定經濟增長；（2）互聯網監管框架更加清晰；（3）商品供應增加，價格壓力紓緩；（4）內地mRNA疫苗出現好消息。

不過，瑞銀認為，短線股市仍受到疫情隔離措施、商品價格高企、內房行業下滑、環球經濟增長放慢4大因素拖累，而結合上述潛在動力後，決定調整中資股首選名單，加入中國神華 （01088） 、東方雨虹（深：002271）、陽光能源（深：300274）、貴州茅台（滬：600519），剔除康方生物 （09926） 、JS環球生活 （01691） 、信義光能 （00968） 、快手科技 （01024） 、網易 （09999） 等。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

相關文章：

【大行報告】花旗：內房信貸風險對內銀盈利影響有限　大部份內銀已有適當撥備

【大行報告】阿里巴巴上季收入料受疫情衝擊　富瑞降目標價、兩日兩家券商下調

【大行報告】瑞信：企業去年下半年純利增長僅3%　料中國股市將會復甦、看好三大類股份

港股 大行報告 瑞銀 信義光能（00968） 東方雨虹（深：002271） 貴州茅台（滬：600519）

上一篇文章

【FinTech】深圳支持優質金融科技類企業上市　鼓勵傳統金融領域培育新型持牌機構

下一篇文章

【上海疫情】美團現身政府防疫發布會、股價曾升7%　增派自動配送車、千名員工助上海抗疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【美股期貨】儲局擬每月縮表950億美元　道指期貨跌153點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】儲局擬每月縮表950億美元　道指期貨跌153點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【開市9點半】儲局會議紀錄爆將上限950億美元縮表　美債息反回軟有何緣機？
【開市9點半】儲局會議紀錄爆將上限950億美元縮表　美債息反回軟有何緣機？
【港股市況】恒指午後跌逾200點　美團曾升7%最新轉跌、開拓藥業回吐兩成（不斷更新）
【港股市況】恒指午後跌逾200點　美團曾升7%最新轉跌、開拓藥業回吐兩成（不斷更新）
【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款