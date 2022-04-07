▲ 【大行報告】瑞銀下調中資股盈測 首選股剔走快手信義光能、加入哪一港股？

瑞銀指，MSCI中國指數中，61%成分股已公布2021年度全年業績，企業盈利較預期低4%，主要由於成本高於預期所致，而基於全球商品成本持續上漲，市場上月下調2022年市場預測企業2%，料盈測下調陸續有來，基於短期不確定性仍偏高，建議採納防守性較高的投資策略。

由於商品價格上升，加上內地疫情反彈，瑞銀調低MSCI中國指數今年盈利預測2個百分點至7%，並降MSCI中國指數目標價至83，潛在升幅約12%。行業方面，瑞銀將油氣及原材料行業的「減持」評級剔除，維持互聯網、白色家電、食品及飲料、再生能源的「增持」評級。

瑞銀調整首選股名單 神華茅名新入選

瑞銀稱，MSCI中國指數未來12個月預測市盈率約11倍，較5年歷史平均值低1個標準差，相信已反映短期弱勢，預期未來股市有4大潛在上升動力，下半年有望出現估值重估。

潛在動力包括：（1）實施更多財政及貨幣政策措施，以穩定經濟增長；（2）互聯網監管框架更加清晰；（3）商品供應增加，價格壓力紓緩；（4）內地mRNA疫苗出現好消息。

不過，瑞銀認為，短線股市仍受到疫情隔離措施、商品價格高企、內房行業下滑、環球經濟增長放慢4大因素拖累，而結合上述潛在動力後，決定調整中資股首選名單，加入中國神華 （01088） 、東方雨虹（深：002271）、陽光能源（深：300274）、貴州茅台（滬：600519），剔除康方生物 （09926） 、JS環球生活 （01691） 、信義光能 （00968） 、快手科技 （01024） 、網易 （09999） 等。

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