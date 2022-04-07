  • 26°C
香港時間 : 2022407日 (四) 15:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為創新】 任正非：持續保護好研究創新成果　要合理收取專利費

股市 14:29 2022/04/07

分享：

【華為創新】 任正非：持續保護好研究創新成果　要合理收取專利費

華為創始人兼首席執行官任正非於華為員工論壇心聲社區公佈由他簽發的《專利許可業務匯報》會議紀要。紀要指出，華為要建立科學合理的知識產權價值觀，並要持續保護好研究創新成果，收取合理專利費。

紀要提到，華為要持續保護好研究創新成果，繼續發揮專利保護公司全球業務安全的作用，並通過合理收費奠定華為創新者形象，又同時通過構建合作夥伴，精選專利池、專利運營公司開展合作。

當中，專利收費不能為了收費而收費；也不能要得太低，要得低了，就遏制了整個社會的創新，沒人願意再投入研發了，會形成公司的事實壟斷，也不符合法律要求的公平合理無歧視原則。並且，要構建合理的價格基準，讓產業界公平合理地使用華為的專利技術，在獲得適當的研發回報的同時，也有利於公司在國際社會奠定創新者形象；公司使用了別人的專利，也要合理付費。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

相關文章：

【華為業績】華為去年收入跌28.6%、有紀錄以來首次下滑　副董事長孟晚舟：華為規模變小但盈利能力正增強（第二版）

【華為風暴】回國半年孟晚舟將任華為輪值董事長　另華為擬分紅614億人幣予13萬員工

【華為全球化】華為強調會堅持全球化　不會退出海外市場

編輯：姚卓然

知識產權 壟斷 專利 華為 任正非

上一篇文章

【上海疫情】美團現身政府防疫發布會、股價曾升7%　增派自動配送車、千名員工助上海抗疫

下一篇文章

【第五波疫情】滙豐中銀恒生等多家分行陸續恢復營業、滙豐29分行隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【美股期貨】儲局擬每月縮表950億美元　道指期貨跌153點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】儲局擬每月縮表950億美元　道指期貨跌153點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【開市9點半】儲局會議紀錄爆將上限950億美元縮表　美債息反回軟有何緣機？
【開市9點半】儲局會議紀錄爆將上限950億美元縮表　美債息反回軟有何緣機？
【港股市況】恒指午後跌逾200點　美團曾升7%最新轉跌、開拓藥業回吐兩成（不斷更新）
【港股市況】恒指午後跌逾200點　美團曾升7%最新轉跌、開拓藥業回吐兩成（不斷更新）
【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款