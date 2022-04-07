▲ 【華為創新】 任正非：持續保護好研究創新成果 要合理收取專利費

華為創始人兼首席執行官任正非於華為員工論壇心聲社區公佈由他簽發的《專利許可業務匯報》會議紀要。紀要指出，華為要建立科學合理的知識產權價值觀，並要持續保護好研究創新成果，收取合理專利費。

紀要提到，華為要持續保護好研究創新成果，繼續發揮專利保護公司全球業務安全的作用，並通過合理收費奠定華為創新者形象，又同時通過構建合作夥伴，精選專利池、專利運營公司開展合作。

當中，專利收費不能為了收費而收費；也不能要得太低，要得低了，就遏制了整個社會的創新，沒人願意再投入研發了，會形成公司的事實壟斷，也不符合法律要求的公平合理無歧視原則。並且，要構建合理的價格基準，讓產業界公平合理地使用華為的專利技術，在獲得適當的研發回報的同時，也有利於公司在國際社會奠定創新者形象；公司使用了別人的專利，也要合理付費。

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編輯：姚卓然