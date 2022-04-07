【大行報告】花旗：內房信貸風險對內銀盈利影響有限　大部份內銀已有適當撥備

▲ 花旗指內房信貸風險對內銀盈利影響有限，因大部份內銀已有適當撥備。

花旗發表報告，指內房信貸風險在對內銀盈利影響似乎有限，因內銀有適當撥備。同時，花旗對內銀進行的壓力測試亦顯示，後者信貸風險可控，惟該行對內房的溢出效應維持審慎看法。

據花旗分析，內房投資增長每放緩10點子，將拖累內地經濟兩個百分點，從而轉化為整體內銀行業總不良貸款形成30點子升幅，並導致內銀今年盈利下跌19%。

花旗指中央似乎亦留意到有關風險，因此引入金融穩定保障基金，從而紓緩市場對大型發展商違約造對多個行業所造成的骨牌效應。花旗預期，內地監管當局將顯著放寬對內房行業的政策，此舉有助降低投資者對資產質素風險的憂慮，而國務院昨日發放的金融穩定法草案徵求意見稿，亦將有助保護內銀對抗系統性風險。

內房損失恐衝擊民行

花旗又指，截至去年底止，建行 （00939） 與郵儲行 （01658） 的內房債風險敝口最高，重農行 （03618） 與平保 （02318） 旗下、本港未有上市的平安銀行與則最低。人行與銀保監會去年對商業銀行房地產貸款佔比及個人住房貸款佔比分別設立「兩條紅線」指標，當中招行 （03968） 的內房債已超出「兩條紅線」規定。不過，花旗指平安銀行招行的內房風險敝口料已獲良好撥備，意味有關風險可控。

整體而言，花旗指其追蹤的內銀股都有充足撥備應付內房相關不良貸款增長30點子，預計內房損失只會衝擊民行 （01988） 與未港未有上市的浦發銀行的股本，其餘內銀倘利用盈利與額外撥備應付有關損失後，仍可完好運作。

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