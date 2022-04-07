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【網絡保安】人手不足引發監控漏洞　54%網絡安全專家想辭職

科技 17:00 2022/04/07

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在人才短缺的情況下，79%的保安人員表示難以持續監測漏洞。（資料圖片）

網絡保安已成為資產保護的重要一環，企業需要專業的網絡安全團隊，時刻保護公司免受網絡安全威脅。但在全球「大辭職潮」下，人手不足問題同樣衝擊網絡安全界。有調查發現，多達54%網絡安全專家有辭職的打算。

【網絡勒索】利用暗網洩漏個人敏感資料　勒索個案、金額創新高

網絡安全團隊需要保安人員和開發人員互相協調，前者負責日以繼夜監控網絡，後者則負責修復任何安全漏洞，而兩者都需要充足人手，以維持嚴謹的網絡保護機制。網絡安全調查機構Cobalt早前訪問了600多名保安人員和開發人員，以了解當前人才短缺對網絡安全界構成的挑戰。

【網絡攻擊】北韓黑客利用Chrome漏洞　入侵金融科技及媒體機構

Cobalt的報告提到，在人才短缺的情況下，79%的保安人員表示難以持續監測漏洞，尤其當頻寬（Bandwidth）不足時，數碼資產就很容易暴露並且受黑客攻擊。再者，即使保安人員發現漏洞，並立即向開發人員尋求協助，但由於開發團隊同樣面對人手不足問題，80%保安人員認為這也損害了代碼質量和安全。

97%開發人員    稱與保安人員合作困難

另一方面，有97%開發人員更表示，與保安人員合作使他們難在最後限期前，推出網絡修復程式。結果這造成了一個惡性循環，人手不足問題使漏洞修復措施被延誤，新代碼因質量問題又可能導致更多的缺陷，最終令漏洞變得更嚴重。

在有限的資源和團隊合作的壓力下，網絡安全團隊已感到極大的怠倦感。58%受訪者表示目前正經歷以上情況，63%的人則認為心理健康已受到影響，64%的受訪者甚至說工作壓力已影響到身體健康，54%人表示現在已有辭職的打算。

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責任編輯：陳卓賢

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