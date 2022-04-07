【股神再出手】巴郡披露持股惠普11.4%股權、巴菲特近月3大收購　惠普盤前升11%

▲ 【股神再出手】巴郡披露持股惠普11.4%股權、巴菲特近月3大收購

股神巴菲特（Warren Buffett）近6年少有重大收購，但近期一個月內進行三次重大股權收購。巴菲特旗下巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）披露，持有1.21億股惠普（HP，美：HPQ），相當於惠普11.4%股權，以惠普周三美股收市價34.91美元，巴郡持股價值達42.2億美元（折合331億港元）。

巴菲特持股消息曝光後，惠普周四盤前升逾一成，暫升11%，暫報38.8美元。

巴菲特在最新巴郡年度股東信才指，內部機會的回報遠勝併購，並揚言現時股市很少能「讓我們興奮（excites us）」。

巴郡上月收購Alleghany 打破近6年併購荒

不過，巴郡3月初也披露持有西方石油（美：OXY）14.6%股權，成本逾60億美元，於3月21日宣布116億美元收購保險商Alleghany（美：Y），打破近6年「併購荒」。

巴郡去年底現金等值物高達1467億美元，並承諾至少留有300億美元現金。

巴郡、惠普暫未回應查詢，暫未知入股是由巴菲特或其投資組合經理Todd Combs、Ted Weschler操刀，但外電指，巴菲特一般會親自處理重大收購。

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