【異動股】 受內地疫情拖累 思摩爾首季盈利大跌55% 股價曾跌近一成

內地多個城市上月起爆發疫情，電子煙股思摩爾國際（06969）指由於深圳市部分地區採取了更加嚴格的疫情管控措施，對部分工廠的生產運營產生較大影響，因此首季生產和出運計劃受到負面影響，導致收入也受到負面影響，首季未經審核經調整純利為5.3億元人民幣，按年大跌55.3%。

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集團公布截至3月底止首季業績簡報，期內經調整純利約5.5億元人民幣，按年跌54.9%。拖累股價今日（7日）開市插5.3%，其後更愈跌愈有，最多跌近一成，低見16.56元，最新報17.22元，跌5.7%，成交額5.7億元。

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集團預期上述影響屬於暫時性，不會影響全年的生產和出運計劃。另外，根據集團年初制定的研發計劃和預算，首季研發開支較上年同期有較大增加，有助於集團保持在霧化領域的技術領先優勢，拓寬霧化技術的應用領域，增強長期競爭力。

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記者：郭秀慧