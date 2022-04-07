【網上學習】校長創網上自學平台　夥拍Google香港教學生編程（多圖）

▲ 《香港自學網》宣布將與Google香港合作，在本月開始推出《Google 智慧數碼城市課程系列》。（新聞圖片）

因應第五波疫情影響，政府宣布中小學生提早3月放暑假。為鼓勵學生停課不停學，陳葒校長早前與一群教育有心人發起非牟利網上自主學習平台《香港自學網》（前名：《三月百課》）。現時更宣布將與Google香港合作，在本月開始推出《Google 智慧數碼城市課程系列》。

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Google香港營銷主管丁樂恩表示，與《香港自學網》合作推出的《Google 智慧數碼城市課程系列》將圍繞四大主題，包括：編程訓練、YouTube 影片、數碼營商和協作工具實用秘技，預計會推出30多節網課，期望課程能啟發本地學生對科技應用的興趣，進一步推廣數碼技能的學習。

在所有數碼系列課程中，編程課程《出口成Code》將率先於本月推出，課程將針對小一至中六的學生，讓他們掌握網絡安全知識、學習編程的理論及實踐課程，再利用不同的編程工具如Scratch、App Inventor等訓練編程思維。在課程中，亦有曾獲Google Play 2021年度最佳獨立製作遊戲的本地應用程式開發商Minidragon，去分享遊戲開發經驗。

除此之外，課程還有《做個數碼領袖》、《學得智Smart》及《YouTube爆View有計》，幫助學生可以多方面掌握數碼技能、了解世界各地的電商發展、以及更有效率地遙距完成功課或專題項目等。

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責任編輯：黃顯晴

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