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英駐德使館保安被控間諜罪 涉替俄收集出入官員名單

環球政治 14:30 2022/04/07

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英國駐德國大使館一名保安被指於過去兩年，為俄羅斯收集出入英國使館人員名單等重要資料。英國指控這名保安干犯間諜罪將其引渡返英國受審，他預計於英國當地周四（7日）出庭應訊。

【新冠肺炎】美國政界晚宴爆感染群組 兩部長議員齊中招 【下一頁】

英媒報道，被告男子史密斯（David  Smith）現年57歲，為長居德國的英國公民。英國駐德大使館將保安工作外判，史密斯受私人承判商聘用任職使館保安。

史密斯被控於前年10月至去年8月在使館工作期間，收集進出使館人員等機密資料。德國警方去年8月拘捕史密斯，並於周三（6日）將其引渡返英國受審。

英國當局根據《官方保密法》（Official Secrets Act）檢控史密斯9項控罪，倫敦警方指上述控罪和他收集和傳播對俄羅斯有用的信息相關，包括收集及發送信息給俄羅斯部門、試圖與俄羅斯部門聯繫、向他相信是俄羅斯部門的人員提供信息。

史密斯周四將會到西敏區（Westminster）法院出庭應訊。

【烏克蘭戰爭】憂俄軍數日內發動襲擊 政府籲烏東民眾及早撤離  【下一頁】

事件引發英國社會憂慮該國外交使館人員的安全審查問題，但英國外交部堅稱當局要求所有在英國使館工作的外判職員，都必須接受嚴格背景審查。

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責任編輯：鄭錦玲

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