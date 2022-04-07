  • 25°C
香港時間 : 2022407日 (四) 14:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】美國政界晚宴爆感染群組 兩部長議員齊中招

環球社會熱點 14:04 2022/04/07

分享：

美國新冠肺炎疫情呈放緩趨勢，防疫限制亦已大幅放寬。華盛頓上周六（2日）舉行政界晚宴，懷疑爆發感染群組，多位華府官員確診新冠肺炎。司法部長加蘭、商務部長雷蒙多及副總統賀錦麗傳訊總監周三（3日）宣布確診，使晚宴群組感染人數增加至最少14人。

染疫增肺栓塞風險33倍 輕症都要小心 【下一頁】

司法部長加蘭（Merrick Garland）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）的通訊總監西蒙斯（Jamal Simmons），周三宣布確診新冠肺炎，其中西蒙斯是賀錦麗密切接觸者，賀錦麗指，將遵循疾控中心（CDC）密切接觸指南，但會如常進行日程。

此外，司法部表示，加蘭沒有出現症狀，會留在家中自我隔離5日，期間以視像遠距工作。

以研究：60歲或以上打第4針疫苗 保護力料維持數周 【下一頁】

三人於上周六在華盛頓一間酒店出席Gridiron俱樂部暨基金會舉辦的晚宴，在場有最少600名賓客，包括不少政界名人及記者。晚宴懷疑爆發感染群組，多位賓客其後確診感染，民主黨眾議員（Adam Schiff）及卡斯特羅（Joaquin Castro）出席宴會後，本周亦宣布確診。至於美國總統拜登（Joe Biden）未有出席宴會，僅透過視像向賓客發表講話。

Gridiron負責人Tom DeFrank發表聲明，稱當日所有賓客要出示疫苗接種證明，目前已有14名賓客的新冠檢測呈陽性，相信有更多感染個案，將會保護確診賓客私隱。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾傳已逾5000死 圍城超過1個月
今日
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾傳已逾5000死 圍城超過1個月
【新冠肺炎】染疫增肺栓塞風險33倍 輕症都要小心
今日
【新冠肺炎】染疫增肺栓塞風險33倍 輕症都要小心
聯合國將表決人權理事會資格 俄警告贊成票有後果
今日
聯合國將表決人權理事會資格 俄警告贊成票有後果
【烏克蘭戰爭】憂俄軍數日內發動襲擊 政府籲烏東民眾及早撤離
今日
【烏克蘭戰爭】憂俄軍數日內發動襲擊 政府籲烏東民眾及早撤離
匈牙利與歐盟唱反調 願以盧布結算與俄能源交易
今日
匈牙利與歐盟唱反調 願以盧布結算與俄能源交易

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾傳已逾5000死 圍城超過1個月
今日 13:08
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾傳已逾5000死 圍城超過1個月
【新冠肺炎】染疫增肺栓塞風險33倍 輕症都要小心
今日 12:25
【新冠肺炎】染疫增肺栓塞風險33倍 輕症都要小心
聯合國將表決人權理事會資格 俄警告贊成票有後果
今日 12:04
聯合國將表決人權理事會資格 俄警告贊成票有後果
傳染病 疫情 美國 美國民主黨 新冠肺炎 賀錦麗 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】普京兩女或成目標 歐盟或制裁俄石化燃料（第二版）
【烏克蘭戰爭】普京兩女或成目標 歐盟或制裁俄石化燃料（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄新兵疑手持二戰步槍作戰 傳招60歲老兵參軍
【烏克蘭戰爭】俄新兵疑手持二戰步槍作戰 傳招60歲老兵參軍
【烏克蘭戰爭】普京兩女兒被制裁 烏政府籲烏東民眾撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京兩女兒被制裁 烏政府籲烏東民眾撤離（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間14:00）
【烏克蘭戰爭】以色列與印度同譴責布查事件 俄烏戰爭以來首次
【烏克蘭戰爭】以色列與印度同譴責布查事件 俄烏戰爭以來首次
【烏克蘭戰爭】傳返回烏克蘭人數增 不願他鄉當難民
【烏克蘭戰爭】傳返回烏克蘭人數增 不願他鄉當難民
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款