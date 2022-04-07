【新冠肺炎】美國政界晚宴爆感染群組 兩部長議員齊中招

美國新冠肺炎疫情呈放緩趨勢，防疫限制亦已大幅放寬。華盛頓上周六（2日）舉行政界晚宴，懷疑爆發感染群組，多位華府官員確診新冠肺炎。司法部長加蘭、商務部長雷蒙多及副總統賀錦麗傳訊總監周三（3日）宣布確診，使晚宴群組感染人數增加至最少14人。

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司法部長加蘭（Merrick Garland）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）的通訊總監西蒙斯（Jamal Simmons），周三宣布確診新冠肺炎，其中西蒙斯是賀錦麗密切接觸者，賀錦麗指，將遵循疾控中心（CDC）密切接觸指南，但會如常進行日程。

此外，司法部表示，加蘭沒有出現症狀，會留在家中自我隔離5日，期間以視像遠距工作。

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三人於上周六在華盛頓一間酒店出席Gridiron俱樂部暨基金會舉辦的晚宴，在場有最少600名賓客，包括不少政界名人及記者。晚宴懷疑爆發感染群組，多位賓客其後確診感染，民主黨眾議員（Adam Schiff）及卡斯特羅（Joaquin Castro）出席宴會後，本周亦宣布確診。至於美國總統拜登（Joe Biden）未有出席宴會，僅透過視像向賓客發表講話。

Gridiron負責人Tom DeFrank發表聲明，稱當日所有賓客要出示疫苗接種證明，目前已有14名賓客的新冠檢測呈陽性，相信有更多感染個案，將會保護確診賓客私隱。

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責任編輯：郭麗明