【三星芯片】三星手機將停用Exynos處理器？　盧泰文：正打造Galaxy獨家芯片

▲ 三星總裁盧泰文透露，三星正在打造全新的行動處理器，會是一款Galaxy手機獨有的芯片。

三星旗下自研的Exynos系列處理器一直飽受批評，早前更有網民連署要求三星放棄在Galaxy手機上Exynos系列處理器。對此三星總裁盧泰文近期在三星市政廳會議上提到，將打造獨家的Galaxy手機芯片，惟對於開發進度及規格，則一概沒有透露。

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外媒《iNews24》報道提及，三星總裁盧泰文早前在三星市政廳會議上面對員工提問，提及旗下多款手機內建的GOS應用程式會限制CPU與GPU效能，影響了三星手機的形象。盧泰文對此表示，三星正在打造全新的行動處理器，會是一款Galaxy手機獨有的芯片。

不過盧泰文並沒有表明，這款Galaxy手機獨有的應用處理器是否會繼續以Exynos命名，也未有透露是否會繼續採用ARM架構、抑或是會再次採用自家的Mongoose自主架構核心。

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責任編輯：曾曉汶

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