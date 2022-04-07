▲ 【領展823】領展卓格理：疫情後物業管理更須「以人為本」 網購與實體零售非「兩個只能活一個」

領展 （00823） 國際市場首席營運總監卓格理剛於本月履新，他在領展內部刊物撰文，指疫情後物業管理更須「以人為本」，物業管理者必須透徹了解每個市場的微妙差別，為商戶及顧客度身定製合適的產品及服務，全球主要城市的辦公室租賃市場對「品質追求」顯然更見重視。

可持續發展不再只是一個口號

卓格理指，近年企業僱主及物業業主亦致力投放更多資源提升設施，並着重加入可持續發展及環保元素，以提升前線員工的歸屬感及投入度，令可持續發展不再只是一個口號，而是必須付諸實踐的行動。不僅是辦公室市場，零售物業管理也越來越注重加入可持續發展的創新元素，這不但有助提升回報，亦有效提高商戶的滿意度。

他稱，後疫情時代，有兩項創新元素對零售物業管理至關重要。首先，需要力求創新，必須了解市場走勢及顧客需要，引入獨特的商戶，為物業注入創新元素。

推行電子化報表及自動化系統

另一個重要的創新元素，是必須在日常營運善用先進科技，包括推行電子化報表及自動化系統，以提升工作效率，讓經營者投放更多時間在資產管理及商戶溝通上，這樣才能更了解商戶的需要。

卓格理認為，全渠道銷售無疑是零售產業的未來發展方向，但不能忽視零售網絡將繼續發揮重要作用。以超級市場為例，「線上選購、線下提貨」的運作模式尤其成功，不少上班族仍然喜歡在回家路上到超市提取已在網上選購的日用品，因這樣就能即時享用。因此，網購與實體零售渠道並不是「兩個只能活一個」的零和遊戲，兩者共存並互相補足，才能使零售商實現最佳利潤。

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