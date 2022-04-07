  • 26°C
香港時間 : 2022407日 (四) 14:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【領展823】領展卓格理：疫情後物業管理更須「以人為本」　網購與實體零售非「兩個只能活一個」

股市 13:10 2022/04/07

分享：

【領展823】領展卓格理：疫情後物業管理更須「以人為本」　網購與實體零售非「兩個只能活一個」

領展 （00823） 國際市場首席營運總監卓格理剛於本月履新，他在領展內部刊物撰文，指疫情後物業管理更須「以人為本」，物業管理者必須透徹了解每個市場的微妙差別，為商戶及顧客度身定製合適的產品及服務，全球主要城市的辦公室租賃市場對「品質追求」顯然更見重視。

可持續發展不再只是一個口號

卓格理指，近年企業僱主及物業業主亦致力投放更多資源提升設施，並着重加入可持續發展及環保元素，以提升前線員工的歸屬感及投入度，令可持續發展不再只是一個口號，而是必須付諸實踐的行動。不僅是辦公室市場，零售物業管理也越來越注重加入可持續發展的創新元素，這不但有助提升回報，亦有效提高商戶的滿意度。

領展簽訂120億元可持續發展表現掛鈎貸款【下一頁】

他稱，後疫情時代，有兩項創新元素對零售物業管理至關重要。首先，需要力求創新，必須了解市場走勢及顧客需要，引入獨特的商戶，為物業注入創新元素。

推行電子化報表及自動化系統

另一個重要的創新元素，是必須在日常營運善用先進科技，包括推行電子化報表及自動化系統，以提升工作效率，讓經營者投放更多時間在資產管理及商戶溝通上，這樣才能更了解商戶的需要。

卓格理認為，全渠道銷售無疑是零售產業的未來發展方向，但不能忽視零售網絡將繼續發揮重要作用。以超級市場為例，「線上選購、線下提貨」的運作模式尤其成功，不少上班族仍然喜歡在回家路上到超市提取已在網上選購的日用品，因這樣就能即時享用。因此，網購與實體零售渠道並不是「兩個只能活一個」的零和遊戲，兩者共存並互相補足，才能使零售商實現最佳利潤。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

相關文章：【領展823】領展：推新一輪1.2億元「商戶同舟計劃」　按租戶受疫情影響提供減租、分期交租、免罰息等

相關文章：【領展823】領展研售赤柱廣場物業、估值14.15億　接獲一買家主動收購意向書

港股 領展房產基金（00823） 超市 疫情 財富及資產管理 物業管理 可持續發展 領展

上一篇文章

拆息走勢｜財經小知識 點解要睇實拆息？

下一篇文章

【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】儲局擬每月縮表950億美元　道指期貨跌153點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】儲局擬每月縮表950億美元　道指期貨跌153點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
【港股市況】恒指午後初段跌近300點　美團逆市穩、京東跌逾3%（不斷更新）
【港股市況】恒指午後初段跌近300點　美團逆市穩、京東跌逾3%（不斷更新）
【開市9點半】儲局會議紀錄爆將上限950億美元縮表　美債息反回軟有何緣機？
【開市9點半】儲局會議紀錄爆將上限950億美元縮表　美債息反回軟有何緣機？
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款