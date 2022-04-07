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【TikTok】美國總統拜登開設TikTok帳戶　爭取Z世代支持

科技 14:02 2022/04/07

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日前，民主黨黨員創辦的非牟利組織Building Back Together為拜登開設TikTok賬戶，以爭取年輕用戶支持。（法新社圖片）

美國總統拜登（Joe Biden）拜登目前民望連創新低，令民主黨人憂慮中期選舉選情。有見及此，民主黨黨員創辦的非牟利組織Building Back Together就為拜登開設TikTok賬戶，以爭取年輕用戶支持。

【TikTok】TikTok推出「SoundOn」計劃　支持獨立音樂人提升知名度

【烏克蘭】TikTok規避俄羅斯「假新聞法」　暫停當地直播和發布新影片服務

據The Verge報道，此TikTok賬戶將由Building Back Together組織代表拜登運營，並不會由拜登本人管理。該組織表示，由於Z世代用戶比起Instagram和Twitter，會更經常使用TikTok，所以是次開設目的是為吸引年輕人參與政治，用他們能夠理解的方式解釋總統拜登的作為與理念。

其組織發言人續指，他們將會利用TikTok平台獨有的功能，如配合流行的音樂或舞蹈等，來製造與總統有關的新聞剪輯，讓政府與年輕人能更靠近。

帳戶於昨（6日）已發布第一個影片，使用了ABBA的歌曲 《Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)》作為背景音樂，並在影片內容中，列出一系列拜登政府現時為止取得的成就。

不過，外界亦對此表示質疑，由於上任美國總統特朗普（Donald Trump）前年曾以國家安全為由，下令封殺中國應用程式TikTok，但拜登上任後就隨即撤銷對TikTok的禁令。白宮對此表示，TikTok只是一種宣傳工具，得以讓美國公民了解最新情況的一個途徑，利大於弊。

【TikTok】短片服務損害兒童身心健康？　TikTok遭美國州長聯合調查

責任編輯：黃顯晴

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