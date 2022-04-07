  • 26°C
香港時間 : 2022407日 (四) 14:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾傳已逾5000死 圍城超過1個月

環球政治 13:08 2022/04/07

分享：

烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾堅守多時，已被俄羅斯軍隊包圍超過一個月。當地市長表示，戰事開始至今已有超過5,000名平民死亡，當中210人為兒童。馬里烏波爾出現人道危機，但人道援助物資自上周一直未能運送抵達。

【烏克蘭戰爭】憂俄軍數日內發動襲擊 政府籲烏東民眾及早撤離  【下一頁】

聯合國將表決人權理事會資格 俄警告贊成票有後果 【下一頁】

馬里烏波爾（Mariupol）市長Vadym Boichenko聲稱，自俄烏戰爭以來，當地平民死亡人數逾5,000，包括210名兒童。Boichenko指控俄軍曾轟炸醫院，其中一次導致50人直接燒死，當地90％基建已完全摧毀。

俄軍對馬里烏波爾的圍城戰已維持超過1個月，當地早已缺乏足夠食物﹑水﹑燃料及醫療補給，陷入人道危機。據悉，仍有近16萬人留在城內。國際紅十字會的援助車隊自上周五（1日），持續未能進入城中，發放救援物資。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦警告東部地區，俄羅斯正加強部署，嘗試進一步佔領東部區域。澤連斯基指烏克蘭領土及人民的命運懸而未決，呼籲民眾及軍隊繼續抗爭，政府會做所有事去獲得勝利。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】普京兩女兒被制裁 烏政府籲烏東民眾撤離（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】普京兩女兒被制裁 烏政府籲烏東民眾撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄外長：西方意圖破壞和談 偽造布查鎮「證據」
2022/04/06
【烏克蘭戰爭】俄外長：西方意圖破壞和談 偽造布查鎮「證據」
【烏克蘭戰爭】阿巴莫域治被制裁無錢出糧 身邊富貴友人拒借錢
今日
【烏克蘭戰爭】阿巴莫域治被制裁無錢出糧 身邊富貴友人拒借錢
【烏克蘭戰爭】英美加強制裁俄羅斯 普京女兒被指助瞞資產
今日
【烏克蘭戰爭】英美加強制裁俄羅斯 普京女兒被指助瞞資產
匈牙利與歐盟唱反調 願以盧布結算與俄能源交易
今日
匈牙利與歐盟唱反調 願以盧布結算與俄能源交易

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】普京兩女兒被制裁 烏政府籲烏東民眾撤離（不斷更新）
今日 13:39
【烏克蘭戰爭】普京兩女兒被制裁 烏政府籲烏東民眾撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄外長：西方意圖破壞和談 偽造布查鎮「證據」
18:28 2022/04/06
【烏克蘭戰爭】俄外長：西方意圖破壞和談 偽造布查鎮「證據」
【烏克蘭戰爭】阿巴莫域治被制裁無錢出糧 身邊富貴友人拒借錢
今日 09:05
【烏克蘭戰爭】阿巴莫域治被制裁無錢出糧 身邊富貴友人拒借錢
軍事 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 戰爭

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】普京兩女兒被制裁 烏政府籲烏東民眾撤離（不斷更新）

下一篇文章

【新冠肺炎】染疫增肺栓塞風險33倍 輕症都要小心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄新兵疑手持二戰步槍作戰 傳招60歲老兵參軍
【烏克蘭戰爭】俄新兵疑手持二戰步槍作戰 傳招60歲老兵參軍
【烏克蘭戰爭】普京兩女兒被制裁 烏政府籲烏東民眾撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京兩女兒被制裁 烏政府籲烏東民眾撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京兩女或成目標 歐盟或制裁俄石化燃料（第二版）
【烏克蘭戰爭】普京兩女或成目標 歐盟或制裁俄石化燃料（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間13:00）
【烏克蘭戰爭】傳返回烏克蘭人數增 不願他鄉當難民
【烏克蘭戰爭】傳返回烏克蘭人數增 不願他鄉當難民
【烏克蘭戰爭】以色列與印度同譴責布查事件 俄烏戰爭以來首次
【烏克蘭戰爭】以色列與印度同譴責布查事件 俄烏戰爭以來首次
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款