【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾傳已逾5000死 圍城超過1個月

烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾堅守多時，已被俄羅斯軍隊包圍超過一個月。當地市長表示，戰事開始至今已有超過5,000名平民死亡，當中210人為兒童。馬里烏波爾出現人道危機，但人道援助物資自上周一直未能運送抵達。

【烏克蘭戰爭】憂俄軍數日內發動襲擊 政府籲烏東民眾及早撤離 【下一頁】

聯合國將表決人權理事會資格 俄警告贊成票有後果 【下一頁】

馬里烏波爾（Mariupol）市長Vadym Boichenko聲稱，自俄烏戰爭以來，當地平民死亡人數逾5,000，包括210名兒童。Boichenko指控俄軍曾轟炸醫院，其中一次導致50人直接燒死，當地90％基建已完全摧毀。

俄軍對馬里烏波爾的圍城戰已維持超過1個月，當地早已缺乏足夠食物﹑水﹑燃料及醫療補給，陷入人道危機。據悉，仍有近16萬人留在城內。國際紅十字會的援助車隊自上周五（1日），持續未能進入城中，發放救援物資。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦警告東部地區，俄羅斯正加強部署，嘗試進一步佔領東部區域。澤連斯基指烏克蘭領土及人民的命運懸而未決，呼籲民眾及軍隊繼續抗爭，政府會做所有事去獲得勝利。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培